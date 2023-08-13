德国《焦点》周刊：一场反对美国指令的革命在欧洲悄然开始

德国媒体看美中关系

美国总统拜登下令限制对华科技投资，并称中国为“定时炸弹”。此举引起德国媒体多方反弹。

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德国《经济周刊》表示，德国经济对美国禁止对华投资持怀疑态度，并担心欧盟发出类似要求时会带来不利影响。

柏林出版的《日报》表示，拜登继续推进对华贸易战，禁止对华科技公司的投资，为此受到欧洲批评。前总统特朗普发起了对华贸易战，后任拜登以强硬手段继续推进贸易战。白宫已下令，从明年起，美国投资者不再可能对中国科技公司进行资本投资。美国公司设立合资企业也被禁止。拜登的目标是削弱中国科技业。中国目前虽然只是表示“非常失望”，但可以预料，中国会采取反击措施。对世界贸易来说，拜登的法令不是个好兆头。拜登毫不掩饰他的看法。他认为，一个想要攻击美国作为迄今为止技术头号大国的存在本身就是对他的国家的威胁。他想采取一切手段确保美国保持领先地位。为此，欧洲已发出了批评之声。社民党籍欧盟贸易政治家贝恩德兰格认为：拜登的法令是美中贸易冲突的进一步升级。他谈到了一个“新维度”，并恳求欧洲人不要效仿美国的做法。“我们欧盟有自己的利益”。欧盟委员会宣布，将详细分析法令中的限制措施。

德国电视二台表示，拜登称中国为“定时炸弹”，两国关系跌入低谷。两国紧张关系有目共睹。尽管如此，双方的相互依赖还是很大。

德国《焦点》周刊认为，一场反对美国指令的革命正在欧洲悄然开始。当拜登唾沫横飞，宣布对中国采取一项又一项限制措施时，西方经济遵守着自己的规律。对美国人来说，好消息是，欧洲经济已经理解了脱钩这个流心词，并正在脱钩。坏消息是，欧洲经济正在与美国的政治指导方针脱钩，而不是如其所希望的那样与中国脱钩。美国总统不再被视为是监护人。欧洲正在解放自己。尽管拜登指令强硬，尽管朔尔茨为将脱钩下降到去风险而自豪，但经济界每天都会做出不同的决定。它实行自己的基于价值的政策，只不过它的价值观是对话和伙伴关系。它不想教训中国人，而是想和他们做生意。每个中型企业都知道，德国道德不能卖到国外。于是，一场悄然的革命开始了，其最大的反叛就是礼貌地无视美国的指令。以下数据可以证明这一点。根据欧盟统计局的数据，2018到2022年间，从中国到欧洲的进口额几乎翻了一番。中国是迄今为止欧盟最大商品供应国。根据经合组织的数据，同期欧盟的电子产品、工业机械和相机的进口增长尤其急剧，尽管人们担心中国正在利用他们的技术进行间谍活动，但进口继续增长。欧洲汽车制造商对中国的销售也蓬勃发展，仅去年一年，汽车出口额就达240亿欧元。专家表示，在欧洲政府的设想和实际情况之间，存在很大差异。来自中国的产品仍然至关重要。西方政府正在欺骗自己。他们的划界政策违反了欧洲的基本利益。这就是为什么经济界大部分拒绝遵守政策的原因。

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