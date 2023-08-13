法国强烈谴责俄军空袭赫尔松造成平民伤亡

乌克兰/俄罗斯/法国/空袭

乌克兰周日(8月13日）指责俄罗斯军队空袭乌克兰南部的赫尔松，造成包括1名婴儿在内共7名平民死亡。法国外交部强烈遣责俄军袭击赫尔松地区是不可接受的行为，并构成战争罪。

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法新社报道，乌克兰内政部长克利缅科 (Igor Klymenko)周日在社交平台发放俄军炮击赫尔松地区后的照片，显示一间房屋冒起浓烟。他指，死者包括一对夫妇和他们23日大的女儿，而两人的12岁儿子危殆送院，其后伤重不治。其他死者包括两名分别57和71岁的男子，以及一名基督教牧师。克利缅科指责俄军是恐怖分子，必须用武力制止。

据同一消息来源称，周日俄军对赫尔松的袭击还造成13人受伤。

法国周日强烈谴责俄罗斯针对乌克兰南部赫尔松地区的新一轮空袭，造成至少七名平民死亡，其中包括一名12岁儿童和一名婴儿。

法国外交部发言人在一份新闻稿中表示：“这些针对平民的袭击再次表明俄罗斯完全无视国际人道主义法律的所有原则，并公然一再违反这些原则。”

法国外交部称，“俄罗斯的暴力行为并没有放过儿童，据乌克兰检察官办公室称，自俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，已有数百名儿童被杀害”。

发言人并称，法国外长科隆纳曾表示，“(俄罗斯）的行为"不可接受"，已构成战争罪，不能逍遥法外”，法国将与合伙伴国密切协调合作，继续向乌克兰法院和国际刑事法院提供支持以打击此类犯罪行为”。

乌军去年11月收复赫尔松西部被俄罗斯占领的土地，但之后俄军经常隔着第聂伯河砲击这个区域。

据乌克兰检察官办公室称，自2022年2月俄罗斯入侵开始以来，已有500名乌克兰儿童被杀，近1,100儿童受伤。

另据路透社报道，俄罗斯国防部称，俄罗斯防空部队周日在俄罗斯西部两个州上空，击落至少4架乌克兰无人机。而在乌克兰境内俄占区方面，俄罗斯扶植的官员说，乌军试图在顿内茨克州西部突破俄军防线。

俄罗斯国防部称，贝尔哥罗德州（Belgorod）和库斯克州（Kursk）上空分别有3架和1架无人机被击落，没有造成人员伤亡或财产损失。

自从5月初一架无人机在克里姆林宫上空被摧毁后，深入俄罗斯境内攻击的无人机数量不断增加。同月俄罗斯首都莫斯科的平民区也遭到袭击，本月莫斯科一处商业区又在3天内两度遇袭。

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