美国一百多年来最致命山火：夏威夷山火死亡人数增至93人

美国/夏威夷/山火

美国夏威夷毛伊岛山火造成的死亡人数已升至93人，成为美国超过百年来最致命的山火灾情。随著寻尸犬在沦为废墟的拉海纳镇进行搜索，死亡人数有可能再上升。

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路透社报导，在迅速蔓延的火势将历史悠久的度假小镇拉海纳（Lahaina）彻底摧毁4天后，灾情的严重程度变得更加清晰，许多建筑物被夷为平地，车辆被烧毁。

根据美国联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency, FEMA），重建拉海纳的成本预计将达55亿美元，因有超过2200座建物受损或毁坏，超过850公顷土地烧毁。

夏威夷州州长葛林（Josh Green）在记者会中警告，随着更多受害者被发现，死亡人数将会继续攀升。毛伊郡（Maui）警察局长白耶悌（John Pelletier）表示，训练搜寻尸体的警犬目前只搜索了3%的搜索区域。

美国全国广播公司（NBC）指出，随着死亡人数升至93人，夏威夷山火正式成为美国现代史上最致命的山火。上一纪录出现在2018年，当时加州火灾有85人死亡。

毛伊岛和大岛的山火因天气干燥炎热而引起，并因飓风"朵拉"带来的强风而加剧。部份起火点面积达400公顷。大火摧毁了一些定居点，包括热门旅游小镇拉海纳。当局不得不封锁道路，公共交通无法运行。目前，数百名当地居民已被疏散。

美国总统拜登命令夏威夷所有联邦机构，包括军方机构，加入灭火行动。国防部此前表示，已动用国民警卫队士兵和直升机支援当地政府。

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