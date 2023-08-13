赖清德过境纽约称"台湾安全世界就安全"

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台湾副总统赖清德周日(8月13日）过境纽约，与700多位侨胞相聚，赖清德强调"当台湾安全，世界就安全；当台海和平，世界就和平"，并称"现在已经走在正确道路上，千万不要因极权主义加大威胁就害怕、走回头路"。

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中央社报道，赖清德率团出访巴拉圭，去程过境纽约。他在当地时间13日中午于紧邻哈德逊河的The Glasshouse宴会厅参加主流暨侨界人士宴会。现场700多人齐聚，台湾驻美代表萧美琴等人到场。

赖清德致词时感谢美国不惧压力，秉持安全、舒适、便利、尊严原则，协助过境。他特别用英文，感谢在场美国友人对台湾长期支持。

赖清德并一鞠躬感谢来自四面八方的侨胞，他说，大家"有共同情感、有共同价值、还有共同目标"。

赖清德表示，台湾的努力获国际社会支持，世界各地重要政治领袖也纷纷到台湾，用行动表达对台湾支持。

赖清德并说，一定要"国内团结、国外合作"，国内政党也许在选举时会有竞争，但面对极权威胁，每个政党都应该要把国家的利益摆在政党利益之前，台湾只有国内团结一致，才能赢得国际社会的信心，给予台湾强而有力的支持。

他说，在这关键时刻，此时此地他再次承诺，"不管极权主义对台湾的威胁有多大，绝不畏惧退缩，一定坚持民主自由的价值"，还要分享台湾民主理念，让印太地区的人民追求自由民主人权时，将台湾视为一座耀眼的灯塔。

赖清德说，许多国家对台湾的支持、关心台海，代表的是，台湾的安全是世界的安全议题，台海的和平属于全球的和平，"当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平"。他说："我们已经走在正确的道路上面，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，我们就害怕、走回头路，一定要勇敢坚强在民主的道路上持续壮大台湾。"

赖清德表示，将继续蔡英文总统的4大坚持，尽管国际的情势复杂，但会以和平当灯塔、民主当指南针，力行和平4大支持行动方案，只要能够确保尊严对等，很愿意进行两岸的对话合作，谋求印太和平稳定。

最后，赖清德提到，4年前，他也到纽约，跟大家见面，他还记得当时说希望用自由女神精神守护台湾，美国曾遭911恐怖攻击，但倒塌的双子星在原址已重新建立自由塔，希望能以重建自由塔的勇气壮大台湾，当时他也强调纽约是创新、创意的城市，台湾也应该用创新进步法案推动进步，让台湾成为世界的台湾。

赖清德最后表示，未来会持续守护台湾、壮大台湾，打造一个创新、繁荣台湾，他愿意与侨界共同许诺。

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