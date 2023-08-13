高智晟失踪六周年 其妻耿和向习近平要人 60多团体联署声援

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中国人权律师高智晟失踪六周年之际，他的妻子耿和向习近平喊话要人，因为高智晟“在习近平执政期间在陕北老家离奇被绑架”。全球60多团体联署呼吁释放高智晟。国际特赦再次呼吁中国无条件释放高智晟。

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中国人权律师高智晟失踪六周年之际，他的妻子耿和在推特上公开喊话习近平，要求他立即释放高智晟。

耿和说，6年前，时值习近平执政期间，高智晟在陕北老家离奇被绑架。没有向家人出具任何的理由及证据。此后中共当局不允许立案调查，也从未向家人告知高智晟的任何处境。耿和说，有证据显示绑架高智晟的命令来自北京高层。耿和“严正要求在习近平治下的中共当局立即公布高智晟在拘禁期间的真实情况.”

国际特赦组织（Amnesty Internatiaonal) 今天8月13日在推特上发布声明，再次呼吁中国当局无条件释放高智晟。国际特赦说，2017年8月13日，中国人权律师高智晟失踪。此后，他便杳无音讯。高智晟是因其和平的活动而成为中国政府的目标。六年后，我们再次呼吁无条件释放高智晟。

据维权网消息，今天8月13日，全球连动声援高智晟的城市包括：洛杉矶、旧金山、纽约、西雅图、芝加哥、华盛顿特区、加拿大的温哥华、多伦多、芬兰、新西兰、荷兰等地。

维权网上显示，联署声援高智晟的签名已超过六十个团体。这个署名单将被翻译成各种语言，发给各国政府关注人权办公室和联合国。

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