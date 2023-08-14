俄罗斯卢布兑美元跌破101 今年累计贬幅达30%

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俄罗斯卢布汇率持续走低，卢布对美元汇率周一(8月14日）自2022年3月23日以来首次突破100比1。法新社称，卢布贬值受俄罗斯贸易收支恶化、贸易逆差加剧影响。俄罗斯央行周二将召开紧急会议。

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法新社报道，受俄罗斯对外贸易疲弱拖累，卢布兑美元周一下跌，并跌至2022年3月俄罗斯入侵乌克兰后崩盘以来的最低水平。

卢布汇价周一达到101.04卢布兑1美元的价位，创下近17个月来低点。自莫斯科2022年2月全面入侵乌克兰以来，卢布累计贬值约25%。

*法新社称，卢布贬值受俄罗斯贸易收支恶化影响，石油和天然气销售收入下降，导致贸易逆差加剧。而俄罗斯总统普京的经济顾问将卢布今年以来30%贬幅，归咎与俄罗斯央行宽松的货币政策。

面对俄罗斯通胀卷土重来以及国际制裁的影响，许多俄罗斯人开始担忧生活水平下降，俄罗斯央行宣布周二就关键利率召开特别会议。

路透社报道，卢布急贬，普京经济顾问欧雷希金（Maxim Oreshkin）周一在塔斯社（TASS）撰文表示，克里姆林宫希望卢布走强，预期不久后将正常化。此干预可能会促使俄罗斯央行在9月15日例行决策会议前采取行动。

欧雷希金写道："卢布挫贬和通膨加速的主要原因是宽松的货币政策。"他还说，俄罗斯央行拥有在短期内让情势正常化的所有工具，并确保借贷利率降至可持续的水平。

欧雷希金并称："卢布走软导致经济结构转型复杂化，并对人们的实际所得带来不利影响。"他说："卢布走强符合俄罗斯的经济利益。"

俄罗斯央行周一表示，央行不认为卢布贬值会为金融稳定带来风险，并暗示升息可能不远。

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