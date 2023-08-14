吴釗燮：强化集体威慑是应对中国威胁最有效方法

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台湾外交部长吴釗燮接受外媒专访表示，不挑衅是台湾政府的现行政策，避免战争向来是台湾的目标，台海爆发战争将是台湾和全球的浩劫；强化"集体威慑"力量则是应对中国威胁的有效方法。

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台湾外交部周一(8月14日）晚间发布新闻稿表示，吴釗燮7月31日接受美国资深记者及中国问题专家Lucy Hornby（霍恩比）专访，全文昨以"吴釗燮谈台湾的国际拓展"（Joseph Wu on Taiwan’s International Outreach）为题，在美国网络杂志"连线中国"（The Wire China）刊出。

针对中国攻台的可能性，吴釗燮强调，不挑衅是台湾政府的现行政策，作为负责任的一方，避免战争向来是台湾的目标，台海爆发战争将是台湾和全球的浩劫；强化"集体威慑"力量则是应对中国威胁的有效方法。

此外，台湾除了进行军事改革、增强不对称战略能力外，也争取理念相近国家支持，目前主要民主国家已形成共识，除持续明确反对中国片面改变现状，并体认维护台海和平稳定是全球安全繁荣的关键一环。

谈及中国扰台，吴釗燮指出，中国正对台采取灰色地带战略，派遣机舰长期侵扰，并跨越台海中线，目的在压迫台湾，减少台湾防卫纵深及反应时间，并借以削减台湾民众抵御意志，但中国的企图并未得逞，当前台湾民眾捍卫国土、主权及民主生活方式的决心比以往更加坚定。

吴釗燮提到，中国向东海、南海扩大影响力，甚至远及印度洋、非洲及拉丁美洲，也引起日本、美国、澳洲、加拿大等理念相近国家警觉，民主国家已更加团结，以应对中国威权主义扩张。

谈到台美关系，吴釗燮表示，台湾民众非常感谢美国对台湾的安全承诺，台湾也一直在各个领域与美国密切合作。台湾的防卫能力因此大幅提升。

比较当前台海情势与1996年台海危机，吴釗燮认为，中国自1996年后致力于军队现代化，每年国防预算增长幅度高达两位数，如今各界多认为中国军力不容忽视。

另一方面，吴釗燮指出，中国当前决策模式越来越封闭，所有重大决策皆由中国国家主席习近平一人定夺，缺乏周延评估及政策讨论，导致基层揣摩上意，处处以意识型态为考量，决策益趋民粹，中国在东海、南海的挑衅及在全球的战狼外交等均为显例。

吴釗燮强调，面对中国威胁，各国除应增加对中国的了解外，民主国家也应建立资讯分享机制，密切合作来因应人民解放军或中国外交官员、甚至整个中国政府的挑衅行动。

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