德国外长专机第三次遭遇飞机故障

德国

据德国电视一台，《南德意志报》等报道，周一，德国外交部长贝尔伯克的专机在飞往澳大利亚途中发生机械故障，贝尔伯克当天不得不暂时滞留在阿拉伯联合酋长国的阿布扎比。这是德国外长专机第三次遭遇飞机故障。

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绿党籍外长贝尔伯克计划访问澳大利亚、新西兰和斐济一周。这是她的首次太平洋之行。周一凌晨，在阿布扎比按计划短暂停留并加油后，贝尔伯克的专机再度起飞。但仅三分钟后，即当地时间3点33分，机长发现起落架异常。盘旋两小时并耗尽了约80吨燃油后，专机于当地时间5点33分重新安全降落在阿布扎比。

尽管政府飞机发生故障，贝尔伯克仍坚持前往太平洋地区。当地时间周一下午，被困在阿布扎比的代表团圈子表示，我们可能会在晚上或晚些时候继续前往澳大利亚。将检查是否有待用政府飞机或其它航空公司的定期航班可使用。

尽管如此，德国政府认为，机队状况良好。政府副发言人沃尔夫刚布希纳表示，德国联邦国防军的飞行准备工作做得非常出色。这些飞机也“维护得很好”。对飞机来说，起决定性作用的不是机龄，而是维护状况。这些飞机在安全性方面可以与任何新飞机相媲美。

德国高级政界人士如部长或总理朔尔茨通常使用联邦国防部的飞机出国旅行。有16架飞机和3架直升飞机为此目的做好准备待用。

德国联邦国防部发言人表示，与同类航空公司相比，该机队的飞行准备状态没有更频繁地受到故障的影响。只是机队规模较小。“我们处于知名航空公司的技术水平，很正常。飞机由一家知名航空公司进行维护”。涉事飞机是一架A340-300飞机，计划于九月底停止使用。

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