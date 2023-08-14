德国财长突访基辅 支持提供乌克兰"金牛座"巡航导弹

周一(8月14日）突访基辅的德国财政部长林德纳表示，支持向乌克兰提供"金牛座"巡航导弹。俄罗斯入侵乌克兰以来首访基辅的德国财长称，柏林在俄罗斯侵乌战争中"与基辅站在一起"，他并强调加强两国之间的合作。乌克兰要求德国提供金牛座远程隐身巡航导弹称，对反攻至关重要；德国的莱茵金属公司获得乌克兰巨额无人机订单。

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法新社报道，林德纳在结束基辅"闪电"访问前，接受《图片报》、《世界报》等媒体采访表示，(向乌克兰提供金牛座远程巡航导弹），“我希望并认为这是可能的”。他还表示说，"战争期间，(行动）速度至关重要"。

林德纳周一在乘火车抵达基辅后表示，"我们会肩并肩地与乌克兰站在一起"。德国财长称，将就德国财政部现在和未来要如何支持乌克兰，与乌克兰官员举行"非常具体"的磋商，双方不仅会讨论当前局势，"我们也会展望未来"。林德纳表示，双方讨论将聚焦可能的合作领域，包括外国直接投资和海关问题。

林德纳周一在基辅与乌克兰财政部长马尔琴科及乌克兰总理什米加尔 (Denys Shmygal) 进行了会谈。

德国财长表示，自2022年2月俄罗斯入侵开始以来，德国以人道主义、财政和军事援助的形式向乌克兰提供了约220亿欧元。

他向乌克兰官员表示： “乌克兰决不能输掉这场战争”。

乌克兰总理什米加尔Telegram上发文称，与林德纳进行了重要的会谈，他并感谢德国政府的支持。

乌克兰总理表示，乌克兰与德国共同开展了五项投资项目，价值约2.47亿欧元，双方并正在研究另外三个合作项目，总价值将超过7000万欧元。

他表示，乌克兰希望德国企业参与乌克兰战后重建。

乌克兰总理并就没收俄罗斯资产表示，加强制裁俄罗斯并没收俄罗斯资产非常必要，这将是乌克兰重建的主要资金来源。

两国财长随后签署了一项联合声明，加强两国之间的合作，特别是在金融市场、海关以及私有化和国家参股企业管理等领域；双方还计划展开支持乌克兰加入欧盟有关协商。

法新社称，德国政府目前面临来自乌克兰越来越大的压力，基辅方面要求德国提供金牛座(TAURUS）远程隐身巡航导弹，以支持乌克兰对俄罗斯军队的反攻。德国政府由于担心提供这种远程导弹可直接打击俄罗斯本土使冲突升级而拒绝这一请求。

乌克兰总统顾问波多利亚克向德国《图片报》称，金牛座远程巡航导弹对乌克兰的反攻“至关重要”，他表示，基辅要求的德国“金牛座”导弹等远程导弹将削弱俄罗斯的作战能力。为了减轻德国对这类远射程武器的担忧，波多利亚克保证这些武器将“仅在乌克兰境内使用"。

波多利亚克在X（推特）上写道：“这不仅对俄罗斯远郊储备和资源造成破坏，也可加速乌克兰进攻行动，并拯救乌克兰士兵的生命，尽量减少生命损失。”

另据路透社报道，德国国防公司莱茵金属（Rheinmetall）周一宣布，从乌克兰当局获得一份巨额无人机订单。

莱茵金属称这份订单价值数千万欧元，公司将于今年向乌克兰提供月神（Luna）无人机系统，并称这是德国政府7月展开对乌克兰广泛军事援助计划的一部分。

莱茵金属表示，该系统包括无人机弹射器、在无人机着陆时用来回收的选配拦截网，以及快速修复设备等。

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