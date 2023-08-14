日经：4～6月外资对中国直接投资同比减少87%

中国/经济

日经新闻说，外资4～6月的对华直接投资创出有可比数据的1998年以来的最低值。如果外资流失导致的经济脱钩加剧，不仅对中国，对世界经济也可能投下阴影。

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日经新闻8月14日说，中国国家外汇管理局的统计显示，外国企业4～6月在中国投向建设工厂等方面的对内直接投资为49亿美元，与去年同期相比的降幅达到87%，创出新高。

该文指出，中美对立的加剧正在对企业的投资计划造成影响。2022年秋，中国美国商会向约320家会员企业询问了在中国市场的业务风险。回答最多的是“美中关系紧张”，有66%的企业提及。

对于中国美国商会询问“是否确信中国未来3年内进一步对外开放”，34%的受访者回答“确信”，而两年前这个比例为61%。

日经还说，美国正在推进与友好国家构建供应链的“友岸外包（friend-shoring）”。美国政府8月9日表示，将在半导体和人工智能(AI)领域加强对华投资限制。合资企业的新投资也属于限制对象，投资可能会进一步减少。

这个报道指出，一直带动中国经济增长的房地产市场进入结构性调整局面，住宅等民间资本形成难以实现增长。劳动力人口减少也拖累经济增长。

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