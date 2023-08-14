李尚福出访俄罗斯  回应外界改变立场揣测？

中国/俄罗斯

中国国防部长李尚福从8月14日开始对俄罗斯和白俄罗斯展开为期一周的访问，此前，中国应邀出席在沙特举行的结束乌克兰冲突会谈被普遍解读为是中国立场转变的表现。

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根据法新社发自北京的报道，中国国防部发言人在一份声明中说："中国国防部长李尚福将于8月14日至19日访问俄罗斯，出席第11届莫斯科国际安全会议，并将访问白俄罗斯。

根据声明， 李尚福除了在莫斯科国际安全会议上发表演讲外，还将与俄罗斯国防官员举行会谈。并将访问白俄罗斯军队。

上个月，俄罗斯总统普京的外交顾问表示，普京打算应今年 3 月访问莫斯科的习近平总统的邀请，于今年 10 月访问中国。不过，到目前为止，北京尚未做出公开的确认，7月12日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，当被问及中方是否已邀请俄罗斯总统普京10月访华，他说中方正就此同“一带一路”合作伙伴保持沟通。

本月初，北京接受了沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的邀请，派俄乌战争特使李辉前往沙特城市吉达，出席了于8月5日至6日举行的关于如何结束乌克兰冲突的会谈。大约有40个国家出席了此次会议，该会议是为下个月的俄乌战争会议做准备，而作为冲突的另一方，俄罗斯却并未获得邀请。会议讨论的焦点内容是乌克兰的和平方案。中方派代表与会被评论普遍解读为是北京立场的转变，乌克兰方面也对北京表示满意。

就在会议结束后的第二天，中国外交部长王毅就（8月7日）与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）举行电话会谈，王毅强调中方将在乌克兰问题上坚持独立、公正立场，努力寻求政治解决乌克兰问题。中国外交部会后发表声明， 声明强调，王毅也对拉夫罗夫表示，中俄将继续在国际和多边舞台上紧密合作，推进世界多极化、国际关系民主化进程，并维护国际关系基本准则，这是中俄应当承担的国际责任，也是中俄全面战略协作伙伴关系的应有之义。此举被视为是中国派代表出席沙特举行的吉达峰会之后，正试图稳固与俄国的关系。华尔街日报此前报道称，王毅在会谈中向俄罗斯保证，中国政府在乌克兰战争问题上的立场没有动摇。

路透社报道指出，在上述声明发布之前，中国外交部表示，週末在沙特举行的关于和平解决乌克兰危机的国际会谈，有助于“巩固国际共识”。

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