碧桂园股价空前大跌 引市场恶性连锁反应担忧

中国/房地产/碧桂园危机

周一（8月14号），中国最大的房地产集团之一、房地产开发商碧桂园的股价下跌幅度超过了 18%，该公司岌岌可危的财务状况和天文数字般的债务引起了市场的担忧。

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法新社报道，长期以来，房地产和建筑业一直占中国 GDP（国内生产总值）的四分之一。碧桂园的境况是目前规模空前的房地产危机的直接后果。

碧桂园是中国的民营巨头，主要在二级城市开展业务，拥有数万名员工。名列《福布斯》世界 500 强企业名单，其老板杨惠妍直到最近还是亚洲最富有的女性。纽约时报指出，在中国日益动荡的房地产市场上，碧桂园曾被视为黄金标准。现在，投资者把这家巨型开发商当成定时炸弹一般对待。

碧桂园一直被认为财务状况良好，但上周一（8月7号）却被曝无法偿还两笔贷款利息。该集团有 30 天的宽限期，如果不还款，将在 9 月份面临违约。周五，碧桂园老板在一封道歉信中承认，由于经济形势，公司正面临着自成立以来 "最大的困难"。但她向外界保证，碧桂园将为生存而战。

出乎意料的是，该公司在周末宣布从周一起暂停约十种债券的交易。这一决定引发了市场的紧张情绪，因为该集团估计到 2022 年底其债务约为 11,500 亿元人民币（1,500 亿欧元）。彭博社认为这一数字约为 14000 亿元人民币（1760 亿欧元）如此高的债务，一旦违约，将波及一大批基金和银行。

在这种不利背景下，碧桂园股价周一在香港证券交易所收盘下跌 18.3%。在一个月的时间里，碧桂园股价累计下跌 42%。碧桂园集团将于本月晚些时候公布半年业绩，该集团表示预计净亏损将在 450 亿至 550 亿元人民币（56 亿至 70 亿欧元）之间。 穆迪（Moody's）周四将该集团的信用评级下调至"极高信用风险"的"Caa2"。

影响广度深度恐均超过恒大

法新社指出， 与负债超过 3,000 亿欧元的竞争对手恒大一样，碧桂园的任何形式的倒闭都将对中国的金融体系和经济造成灾难性的影响。分析人士认为，以碧桂园的体量、和今天中国经济复苏乏力的现状，若无法解除财务危机，对中国经济产生的震动，在深度和广度上，都将超越此前的恒大。碧桂园的危机，影响的不仅是公司的员工、供应商、购房者、债权人，对中国房地产行业和金融系统，也会带来连锁反应。

中国的住房改革在 20 世纪 90 年代末创建了房地产市场，在社会规范的推动下，该行业出现了飞速发展，购买房产往往成为结婚的先决条件。 然而，近年来，房地产开发商的巨额债务已被当局视为国家经济和金融体系的一大风险。

为了降低该行业的负债率，中国政府从 2020 年起逐步收紧了开发商的信贷准入条件，这使得已经负债累累的开发商的融资来源枯竭。

在中国经济放缓的背景下，随之而来的违约潮，尤其是恒大集团的违约，打击了潜在买家的信心，并对整个行业产生了影响。

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