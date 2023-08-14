英国台风战斗机在苏格兰以北拦截俄罗斯轰炸机

英国拦截俄战机

英国国防部宣布，两架俄罗斯轰炸机周一早上飞越苏格兰以北，英国数架台风战机紧急升空拦截。

在英国国防部2023年8月14日发布的这张照片中，英国皇家空军一架台风战斗机（左）正在监视一架俄罗斯图-142海上侦察和反潜轰炸机。当日上午，来自苏格兰洛西茅斯皇家空军的皇家空军飞行员出动台风战斗机拦截了两架俄罗斯远程海上巡逻轰炸机，当时它们正在北约北部空中警戒区内的设得兰群岛以北过境。

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英方表示，两架北约代号Bear-F和Bear-J的俄罗斯反潜长程轰炸机图-142，上午飞越英国苏格兰设得兰群岛以北，进入英国飞航情报区及北大西洋公约组织巡航区空域。英国空军当即下令台风战机升空拦截。英方表示，“英国时刻准备反击任何潜在的威胁英国领空的行动”。

近年来，涉及俄罗斯飞机和北约国家飞机的此类事件成倍增加，甚至在乌克兰冲突开始之前就已如此。 它们经常发生在波罗的海上空，但也发生在黑海和其他地方。

周一上午，英国飞机从苏格兰北部的洛西茅夫皇家空军基地起飞，拦截俄罗斯轰炸机。据指，图-142轰炸机曾于今年5月初飞越苏格兰以北，英国战机和北约成员国挪威的战机联合升空执行拦截。

英国一架“航海家”空中加油机周一也同时升空，全程执行空中加油任务。

英国武装部队国务大臣詹姆斯.希佩在声明中说：“英国皇家空军的机组人员对英国领空进行持续监视，并随时准备进行干预，以确保我们国家的安全”。

据指出，两架俄罗斯轰炸机未侵入英国领空。设得兰群岛位于英国领土最北端，介于挪威和英国之间，而洛西茅夫皇家空军基地是英国空军两个快速反应警报站之一。

英国国防部表示，进入英国的飞航情报区的俄罗斯轰炸机足以对包括民航飞机在内的其它飞机造成危害，这些俄机往往不与地面的国际航空交通管制站应答联系。

周一早些时候，俄罗斯军队称，其数架战略轰炸机和战斗机在波罗的海、巴伦支海、挪威海、东西伯利亚海、波弗特海和楚科奇海的国际水域上空进行了 “有计划飞行”。

莫斯科还声称，周一派遣了一架战斗机在北冰洋巴伦支海上空拦截了一架接近其边境的挪威军用飞机。

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