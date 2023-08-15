中国暂停公布今年来屡创新高的青年失业率

中国青年就业困难

法新社北京消息称，周二（8月15日）中国表示暂停每月公布青年失业率的详细数据，因为近几个月来，青年失业率已达到创纪录的水平。

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报道称，中国城镇16至24岁青年失业率今年以来逐月上升，6月为21.3%，创下历史新高。经济学家普遍预测该指数7月将进一步攀升。在中国，失业率只计算城市地区，因此只能反映部分情况。

中国国家统计局发言人付凌晖在新闻发布会上表示，政府将停止发布“全国青年人等分年龄段”的公开就业信息。

中国统计局所持的理由是“经济社会发展变化，劳动力调查统计需要健全优化，比如在校学生规模不断扩大，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，需要进一步研究。”

今年在统计局停止公布相关数据之前，中国的青年失业率持续处于较高水平，且逐月攀升，1—6月各月分别为17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%。自4月开始就超过2022年7月的19.9%，屡创2018年有统计以来的新高。

另据纽约时报报道，中国的青年失业率在过去四年中翻了一番，在这四年中，北京实施的“清零”措施引发了经济波动，导致企业不敢招聘，许多学生的教育被中断，很难获得通向正式工作岗位的实习机会。

年轻人越来越难找到工作，这是人们对中国经济现况感到担忧的又一个迹象。在政府突然结束“清零”措施七个月后，由于出口下降、消费者信心下降，以及通货紧缩的危险状况，经济陷入低迷。

外界同时注意到，周二早些时候，中国央行采取了一系列举措，将关键利率推至新低。中国人民银行预计将于下周降低基准贷款利率，该利率决定了抵押贷款和企业贷款利率。这样做的目的是通过促使银行增加放贷来刺激经济。

纽时报道指出，青年失业率数据并不是中国当局今年暂停的第一份经济报告。中国国家统计局33年前开始发布的消费者信心的月度数据在今年春天停止发布。

此前的调查显示，在2022年，在为期两个月的封锁期间，中国人口最多的城市上海消费者信心大幅下降。该数据直到今年头几个月才刚刚开始恢复，虽然北京在去年12月初就在全国范围内解除了封锁。

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