中国7月数据疲软令经济前景暗淡 央行下调关键利率

中国经济

中国周二公布的7月数据显示经济疲软，多方面的经济压力正在加剧，这促使中国政府下调关键政策利率，以支撑经济活动。

广告 继续浏览后续

中国国家统计局（BNS）今天8月15日公布的官方数据显示，家庭消费的主要指标零售额在7月同比仅增长 2.5%。法新社说，这低于之前彭博社（Bloomberg agency）预期的3.6%。

中国7月份的工业生产也有所放缓，同比增长3.7%。低于分析师之前预计的4%，更低于6月的 4.4%。

今年前七个月，固定资本投资同比增长放缓至+3.4%，是自2020 年以来的最慢增速。这一指标反映了在房地产、基础设施、设备和机械方面的支出，而政府过去一直依赖这些部门来刺激经济活动。

路透社引述经济学家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）说：“7 月份，中国所有的主要经济指标，均低于一致的预期，大多数指标要么停滞不前，要么按月勉强增长”。

路透说，就在7月份一系列数据公布之前，中国央行出人意料地下调了一组关键利率，并在数小时后，又下调了其他利率，这凸显了冠状病毒Covid震撼全球金融市场后，中国的经济反弹很快失速。

法新社说，为支持经济活动，中国央行周二下调了中期贷款基准利率，向金融机构（MLF）提供的一年期贷款利率从之前的 2.65% 降至 2.50%，并向经济注入了4000亿元人民币。

此外，据上周五公布的数据显示，上个月中国家庭贷款数量是2009年以来的最低水平，这是中国消费疲软的一个迹象。

路透说，在疲软的中国数据和最新的宽松政策措施之后，亚洲股市停滞在一个月的低点，人民币汇率跌至9个月来的最低点，而美元则基本保持坚挺。

这个报道引述三位直接知情人士称，在首次降息后，中国的主要国有银行被认为在抛售美元和买入人民币，以阻止人民币的快速下跌。主权债券收益率跌至三年低点，基准股指下跌。

惨不忍睹的债务

中国周二公布的糟糕数据正值市场对房地产行业进行严格审查之际，该行业与建筑业长期以来一直占中国GDP的四分之一。

最近几天，中国最大开发商之一碧桂园一直是市场关注的焦点。之前该集团一直被认为财务状况良好，但上周却无法偿还两笔贷款利息。该集团有30天的宽限期，到时如果不能还款，就可能在 9 月份违约。

这种情况令市场感到紧张，因为碧桂园估计在2022年底，其债务约为11,520 亿元人民币。法新社说，这是一个惨不忍睹的债务，但彭博社估计这一数字要高得多，约为 14000 亿元。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅