瑞典向乌克兰提供近3亿美元新的军援

瑞典/乌克兰/俄罗斯/军事

瑞典政府周二(8月15日）表示，向乌克兰提供近3亿美元新军事援助，主要是弹药及军事装备。俄军周二空袭乌克兰西部两大城市利沃夫和卢茨克，造成至少3人死亡。而俄罗斯国防部长绍伊古周二在有中国国防部长李尚福出席的一次会议上称：乌克兰的战斗能力“几乎耗尽”。

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法新社报导，瑞典国防部长帕尔·琼森（Pal Jonson）周二在记者会上表示，这是瑞典第13度向乌克兰提供军援，其中包括价值约2.8亿欧元的弹药和军事装备。

这些弹药和装备将提供CV-90步兵战车、“阿契尔”(Archer)火炮系统和豹2式（Leopard 2）坦克使用。

瑞典此次军援计划还将包括扫雷设备和防空系统弹药。琼森表示，防空系统对于阻止俄罗斯在乌克兰获得制空权至关重要。他表示，这项援助是在“乌克兰向我们表明了强烈的需要，特别是在弹药和装备方面”之后提供的。

瑞典1月曾宣布提供乌克兰50辆装甲战车、阿契尔自走砲系统和轻型反战车武器（NLAW）；随后于2月份瑞典再次向乌克兰提供军援，包括派遣约10辆豹2式坦克，以及IRIS-T和鹰式（HAWK）防空导弹系统。

琼森向媒体表示："在春季和冬季，我们提供了大型物资。现在我们正在确保乌克兰人从长远来看，也能够利用这些物资在战场上取得成功。"

另据报道，乌克兰周二再次成为俄罗斯夜间轰炸的目标，此轮轰炸造成至少三人死亡。乌克兰方面称，俄军的空袭主要针对西部两个大城市利沃夫和卢茨克。

法新社报导，这轮30多枚导弹的轰炸行动，也击中乌克兰西部最大城市利沃夫一处游乐场并引发火灾，导致一栋5层楼住宅被烧焦，窗户损坏。

俄罗斯国防部长绍伊古周二表示，乌克兰的战斗能力已“几近耗尽”，并表示这场战争暴露了西方武器系统的弱点，莫斯科很快就会分享这些弱点。

绍伊古是在莫斯科举行的一次安全会议上发表上述言论的，中国国防部长李尚福出席了此次会议。

绍伊古表示：“在这次特别军事行动中，俄罗斯军队揭穿了许多关于西方军事标准优越性的神话。”他补充道，“作战行动初步结果显示乌克兰军事资源几近耗尽。”

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