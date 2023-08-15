碧桂园的“森林城市”与“超级鬼城”

碧桂园债务黑洞

碧桂园债务黑洞越来越大，天文级别! 一个据指能影响千万中国人就业的头号房地产商，怎么会走到这一步呢？法国『费加罗报』认为从该集团一项“疯狂的”宇宙级房产计划『森林城市』可窥一斑。

中国房地产大王碧桂园在马来西亚打造的“森林城市”被指沦为“超级鬼城”的可能性很大。

广告 继续浏览后续

“森林城市”项目起于2015年，耗资超过1000亿美元，是一座在马来西亚南部，靠近新加坡打造的“绿色与智慧的未来城”，结果是一场失败。甚至前往参观的观察人士和媒体形容其为“鬼城”。未来城建在面积30平方公里的四座人工岛上，本应吸引70万居民，现在顶多有万余人住入。只完成28000个居住单位，装修完毕的也只有四座岛中的一座。根据马来西亚『新海峡时报』报道，其中近90%的商店可能已被抛弃。

为什么“森林城市”会沦为“鬼城”？费加罗报报道指错误出在房价昂贵，当地人无力购买。根据法国电视2台的报道，森林城市每平方米售价2800欧元，而马来西亚人平均工资不超过700欧元。其中有些公寓甚至要价百万欧元，当地人高不可攀。至于外国购屋者，尤其是中国富人，本来是“森林城市”计划最初瞄准的目标，但是当地政府前后矛盾的声明让许多中国人打消了主意。2018年，马来西亚时任总理声明，他的政府不会允许外国人购买“森林城市”，后来，总理改变了主意，潜在的顾客还没有转过神来，中国领导人习近平下令严控资本外流。

不过，碧桂园仍在为自己的庞大的豪奢公寓计划辩护。“森林城市”已经修好且开放了两座高尔夫球场，两座豪华旅馆，一座国际学校，还有水族馆。碧桂园对『新海峡时报』表示，说“森林城市”计划失败并不公平，“森林城市”将于2035年全部完成。不过，八月初，碧桂园宣布可能要在两年内重新评估其发展规划。

房地产商承认 :“新冠 大流行病和全球经济放缓等不可预见的因素对发展势头产生了影响”，但请大家放心：他们已经聘请了 100 多家外国房地产中介向潜在买家推销“森林城市”。

不过，“森林城市”项目或因集团正在经历的危机而被颠覆。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅