美国："俄罗斯如与朝鲜达成武器协议 将违反联合国决议"

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俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩周二(8月15日）相互致信，誓言加强两国关系；美国立即做出反应表示，俄罗斯如果与朝鲜达成军事协议将违反联合国决议。另外，美国向联合国安理会提出针对朝鲜侵犯人权问题召开会议，平壤强烈谴责。

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法新社报道，美国国务院发言人帕特尔周二向媒体表示，“朝鲜与俄罗斯之间任何形式的安全合作或武器交易无疑都将违反一系列联合国安理会决议”。

在二战结束纪念日及朝鲜半岛摆脱日本殖民统治78周年之际，俄罗斯总统普京致函朝鲜领导人金正恩，呼吁加强与朝鲜的合作。

而朝鲜领导人金正恩在一份信函中也强调，"需要继续发展两国在安全和国防领域的战略和战术合作”。朝鲜国防部长康顺南周二向在莫斯科附近举行的安全论坛与会者宣读了有关信函的内容。

法新社称，美国怀疑俄罗斯正试图从其朝鲜那里获取武器。

韩国、美国和日本领导人定于本周五在华盛顿举行峰会，旨在加强安全合作，应对朝鲜的威胁。

另据报道，美国向联合国安理会提出针对朝鲜侵犯人权问题召开会议，朝鲜政府官员周二对此表达强烈谴责与反对，批评美国此举侵犯朝鲜主权。

朝鲜中央通信社（KCNA）报导，朝鲜外交部副部长金仙景周二就美国要求安理会召开会议发表谈话，称此为"对朝鲜尊严及自主权的暴力侵害"。

美国、阿尔巴尼亚和日本之前要求安理会于17日召开朝鲜人权会议，这将是由15国组成的安理会2017年底以来就此议题首次举行正式公开会议。

与朝鲜交好的中国代表已表示反对，但路透社引述美国高层官员报导，美方有信心至少可达到9票支持的门槛；而中国作为安理会常任理事国的否决权，不适用于程序议题。

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