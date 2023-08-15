美日韩领导人峰会：三国外长称将是"合作的历史性机会"

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美日韩领导人会议18日将在美国召开。美日韩3国外长周二(8月15日）晚先举行了约1小时的线上会议，一致同意这次美日韩峰会是3国合作的历史性机会。

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中央社援引日本外务省周二晚发布新闻稿表示，日本外务大臣林芳正、美国国务卿布林肯、韩国外交部长朴振周二晚举行视频会谈。在会谈一开始，林芳正首先就美国夏威夷州毛伊岛山火导致重大灾情一事，向美国人民及美国政府表达由衷的慰问之意，并希望灾区早日重建。

在周二晚日举行的美韩外相视频会谈中，3位外长都对日美韩3国合作的进展都表示欢迎。3位外长也一致认为，在当前围绕日美韩的安全保障环境趋于严峻之际，3国的合作不仅针对朝鲜，对区域和国际社会的和平稳定，以及"自由开放的印度太平洋"将更为重要。

日美韩外长都认为，8月18日将举行的日美韩峰会将是3国合作的历史性机会。同时，为了使日美韩峰会顺利举行，将持续密切合作协商。

美日韩峰会由美国总统拜登主办，将在美国华盛顿近郊戴维营（Camp David）举行。日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦将出席。

这是这3位领导人首度以独立型态参与的3国峰会，这也是拜登2021年就任总统后，首度在戴维营招待外国领导人，希望借机对外展现美、日、韩3国拥有很强的相互信任关系。

美国驻日大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）本月10日接受媒体采访时表示，这次日美韩3国峰会将确认今后每年举办，以加强合作推动"自由开放的印度太平洋"。3国峰会结束后将发表联合声明。

路透社引述华盛顿高级官员披露，这次的美日韩峰会将发表一项联合声明，内容包括强调维持台湾海峡和平稳定的重要性，以及一连串科技和国防领域的联合倡议。

路透社报导，一名官员表示，美日韩峰会的联合声明将纳入维持台海和平稳定的内容，但确切措辞还将持续协商。

报道称，美国与日韩之间已有正式的共同防御协议，但鉴于中国势力不断扩张及其意图令人日益担忧，美国希望日韩之间能够更密切合作。

一名美国官员表示，"我们预计将采取一些措施，让我们在安全领域更紧密合作"，"提升共同安全战略"。

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