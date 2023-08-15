西安通告： 家有嫌犯不归 查直系三代

中国社会

在中国国安部号召全民抓间谍的紧张气氛下 ，陕西公安部门却把目标对准了“滞留境外涉诈高危人员”，威胁如不按期投案，追查直系三代。

中国西安警方8月15日通告，“滞留境外涉诈高危人员”如不按期投案，追查直系三代。这一措施似乎具有普遍性。

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西安公安局长安分局8月14日发布的通告令显示，官方打击的主要对象是 “滞留缅北”、“滞留金三角”，“滞留阿联酋”，“滞留柬埔寨人员”。那么，他们的罪行是什么，当局没有提任何具体事实。“滞留”为什么涉罪？ 并不清楚。公安局将他们一律称之为“涉诈高危人员”。

有人猜想，大概人在境外，而且“滞留”，公安局已不可能想抓就抓，所以他们是“高危人员”，要他们投案自首的紧迫性就非常之高了？

令人吃惊的是西安公安局这一通告令杀气腾腾，威胁面大，涉及面广，甚至威胁到“涉事人”或者“疑似涉事人”的家属、亲戚，让人联想到中国古代一人犯法，株连九族的酷刑。

当局通告称，“非法滞留境外涉诈高危人员”必须在9月10日前“通过正规渠道入境回国”，而且，在入境前14日必须“提前自主或委托家属向户籍地派出所报备。”

如不按期入境，“一律对本人或者直系三代家庭成员在入团、入党、参军、考录公务员和事业编制等财政供养人员政审时依法依规从严审核。”

网友的反应也很新奇：

“我都呵呵了，查你三代!”

“您也不调查一下他们有没有人生自由，有没有行动自由，能不能回来？”

“这么坏，能不能开除中国国籍？！”

西安公安局称，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律规定：

要求家属应主动配合公安机关说服“滞留境外高危人员”“尽快回国投案自首”，而且在公安局眼中，单位、组织和个人都有“包藏”嫌疑：“任何单位、组织和个人为滞留境外违法犯罪嫌疑人提供隐藏处所、财物交通工具、通风报信、作假证明包庇或者提供其他便利条件帮助其逃避处罚的，将依法追究法律责任。”

如果“高危人员”最终不肯回来并在他国安家落户怎么办？将“一律视作“下落不明”冻结户籍，冻结后停止身份证、行驶证等一切户籍业务及相关业务办理。”

此举如同号召全民抓间谍，上海等地号召大家举报腐败医务工作者一样，西安公安局号召“广大人民群众积极举报”滞留境外高危人员。

据指中国多地警方都在要求“滞留境外高危人员”限期回国，但发展到株连家人，西安难道抢先了一步？或者是中国各地的普遍措施？

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