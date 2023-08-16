中国有猛推减肥药 股市与市场轰轰烈烈

中国/减肥药

中国药企争相研发国产版“减肥神药”。诺和诺德的司美格鲁肽在新一代减肥药市场占据主导地位，但在中国，有数十种使用相同机制的药物正在进行临床试验。不仅是华东医药，海正药业（600267.SH）、爱美客、恒瑞医药等多家企业在减肥药领域布局，奋力抢滩市场，使中国减肥市场一时间轰轰烈烈。

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据FT今天报道称，中国药企争相研发国产版“减肥神药”。虽然诺和诺德的司美格鲁肽在新一代减肥药市场占据主导地位，但在中国，中国制药企业正在研发国产版“减肥神药”，它们要在这个全球最大的抗肥胖药物市场之一与西方制药商展开竞争。

中国是世界上超重和糖尿病人口最多的国家。中国制药企业希望在国内市场与丹麦制药集团诺和诺德(Novo Nordisk)的先锋药物展开竞争。如果成功，它们还可能在西方提供更便宜的替代品。

该报道称，国外“减肥神药”业绩高，引得各路资本竞折腰。

就中国医药竟投减肥药开发，中国官方媒体报道称，近日，减肥药界迎来重磅消息：首个国产GLP-1类“减肥神药”利拉鲁肽获批上市。该消息将国产“减肥神药”主角华东医药推向聚光灯下的同时，也引发了市场对该领域资本动向的关注。

该报道称，不仅是华东医药，据Insight数据库，国内还有海正药业、爱美客、恒瑞医药等多家企业在减肥药领域布局。

国外产品中，则有诺和诺德（NVO.US）、礼来（LLY.US）、辉瑞（PFE.US）等制药巨头争相研发投入减肥药相关管线，奋力抢滩市场。

医疗行业人士分析，资本纷纷涌向减肥药赛道，必然是看好该领域的未来市场空间。

据弗罗斯特沙利文数据，2021年国内减重市场规模为21亿元，2017年至2021年复合增速为71.4%，预计2026年市场规模可达111亿元。巴克莱银行估计，未来10年，全球减肥市场的价值可能突破1000亿美元。

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