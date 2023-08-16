中国洪灾可能加剧谷类作物的病虫害

中国宣布措施保护秋粮

路透社报道称，在警告东北部最近发生的洪灾可能加剧病虫害发生率风险之后，中国政府周三呼吁采取措施保护粮食作物。

在黑龙江省，台风 "杜苏芮"的余威导致雨水和洪水泛滥，一辆汽车坠入公路塌陷坑中。2023年8月3日。

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报道称，中国农业部在一份声明中表示，到目前为止，病虫害“相对较轻”，对秋粮生产的影响不大。不过，农业部警告说，洪灾“可能会加剧”病虫害的流行，从而减少玉米、水稻和大豆的收成。

路透社指出，近几周来，中国北部和东北部的农田因为台风“杜苏芮”和“卡努”先后过境，遭受严重洪涝灾害。

“极端天气条件可能导致严重病虫害，影响某些地区的棉花、玉米和大豆”，中国农业部补充说。

按中国农业部举例来看，内蒙古近 1 300 公顷土地受到严重影响。有关部门周二在黑龙江省北部召开会议，讨论保护谷物等农作物免受这些疾病侵害的措施。

路透社接着引述中国国家电视台央视上周报道称，中国最大的粮食生产省份黑龙江近 2% 的播种面积遭受暴雨袭击。

目前，尽管遭受洪灾，中国农业部维持对玉米产量的预测不变，即2023/2024 年产量将达到 2.8234 亿吨。

央视报道还说，周一，中国副总理刘国忠表示，被洪水摧毁的基础设施必须迅速修复，最大限度降低灾害对农业生产的不利影响。

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