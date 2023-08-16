中国特色大国外交新低潮：习近平今年出访仅1次

中国/大国外交/习近平

中国领导人习近平过去10年积极出访，但今年仅在3月出访俄罗斯一次，迄今只在国外度过2天时间，虽然年底前有3项国际峰会等待他参加，但仍恐创下“中国特色大国外交”以来的新低潮。2022年12月，中国外长王毅谈2023年中国特色大国外交6大任务时还强调，2023年元首外交将掀起新高潮，但并未出现。

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据中央社今天引述消息报道称，2014年11月，习近平在中央外事工作会议上明确提出了推进中国特色大国外交的战略思想。他指出，中国必须有自己特色的大国外交。2022年9月中国中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻记者会，介绍习近平上任后的外交工作，指10年来，习近平42次出访，足迹遍及五大洲69个国家，曾经一个月4度踏出国门，一周主持70场双多边活动。

即使疫情发生后，习近平也积极开展“云外交”，与外国领导人和国际组织负责人通话181次，以视讯方式出席重大外事活动78起。

2022年12月，中国外长王毅谈2023年中国特色大国外交6大任务时还强调，2023年元首外交将掀起新高潮，但并未出现。

中央社引述美国之音今天消息称，习近平今年可能创下自他提出“中国特色大国外交”以来出访国家最少、出访时间最短的纪录。

截至8月15日，今年习近平仅在3月出访俄罗斯一次，全年只在国外度过2天时间。

而外媒统计，至2019年间，习平均每年出访14次，数量超过时任的美国总统。

报道引述美国外交政策协会（American Foreign Policy Council）印太研究资深研究员索博利克（Michael Sobolik）说，对习近平而言，不幸的现实是，中国经济目前表现不佳，一带一路倡议比几年前更弱，而中国自身的侵略行为，使得习近平所谓建立人类命运共同体变得更加困难。他说，在外交政策方面，中国共产党是自己最大的敌人，习近平现在不是处于这10年里的高点，而是低点。

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