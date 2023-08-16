中融国际信托集团违约  全球股市走低

中国/经济

彭博新闻社，华尔街日报与路透社都先后报道说，中国国内重要的信托公司，中融国际信托公司自上个月来未能向多家公司支付数十个投资产品的票息与本金，中国房地产危机的冲击波正逐渐显现，纽约，东京以及香港股市都应声而下跌。

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正如观察家们此前预料，中国的房地产危机必将对信托行业造成冲击，根据华尔街日报提供的数据，2019年年中，约有15%的信托资产投资于房地产。尽管过去几年，与房地产挂钩的信托产品违约率上升，许多资金信托都缩减了对房地产的投资。截至今年3月，这类投资仅占资金信托总资产的7.4%。但未兑付房地产信托产品的绝对金额仍然相当可观，约为1,560亿美元。

路透社报道说，在两家上市公司公开披露未收到中融集团的期款后，中融国际信托有限公司在北京会见了数十名投资者，公司合规总监、总法律顾问王强表示：该集团不打算履行数十款已到期产品的还款义务。

中融信托集团并未就此回应路透社的提问，无论是彭博社还是路透社均未能联系到王强本人.

中融信托公司成立于1987年，注册地为黑龙江省哈尔滨市，前身为哈尔滨国际信托投资公司，是经中国银监会（现银保监会）批准设立和监管的金融机构，业内人士认为其拥有央企背景。

中融的拖欠款加剧了市场对房地产危机蔓延至金融业的担忧。今天周三，东京与香港股市开盘普遍下跌，昨天周二纽约证券交易暴跌， 道琼斯指数下跌1.02%，纳斯达克指数下跌1.14%，标准普尔500指数回落1.16%。

法新社指出，其中原因除了担心中国经济之外，同时也表现了市场对美国银行的金融稳定性担忧。

欧洲股市周三开盘也同样走低，投资者在等待欧元区和美国的宏观经济指标，以及美国中央银行最新货币政策会议纪要的公布。不过，巴黎股市在开盘之后逐渐回升。

针对外界对中国经济的担忧， 中国外交部发言人王文斌8月16日在记者会上表示：中国经济的复苏需要曲折前行，困难和问题不可避免，但是中国从不回避问题，正在积极采取措施解决问题，成效已经或正在显现。

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