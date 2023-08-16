华日：降息、隐藏数据 中国煞费苦心之举对经济能有多大帮助？

中国/经济

面对又一串糟糕的经济数据，中国政府祭出了一套精心打磨的应对策略： 下调利率，并暂停公布一些可能令人尴尬的经济数据。降息、隐藏数据：中国煞费苦心之举对经济能有多大帮助？华尔街日报引述投资者和经济学家表示，降低借贷成本和减少透明度并不是中国重振增长和修复不断下滑的信心所需要的。

中国 24 岁以下的人中约有 20% 失业

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据该报称，随着今年夏天最新一批毕业生完成学业，经济学家预计青年失业率会有所上升。中国经济在一系列挑战下步履蹒跚，这些挑战包括旷日持久的房地产低迷，与以美国为首的西方国家关系恶化，以及在投资和出口等惯常增长引擎熄火的情况下，难以培育以消费带动的扩张模式。

周二公布的数据显示，中国7月份衡量消费者支出、工业生产以及公共和私人投资的指标大幅低于预期。关于经济的坏消息可谓接连不断。

与此同时，中国国家统计局宣布将暂停公布中国青年人失业率数据，理由是计划重新评估统计方法。

对投资者和经济学家来说，突然暂停发布相关数据的做法体现出一种令人担忧的模式，即中国经济的关键领域愈发不透明。他们警告说，中国政府阻碍信息流动的举动可能会进一步打击本就脆弱的信心，削弱中国作为投资目的地的吸引力，而目前中国政府正在强调吸引外资的重要性。

近几个月来，中国政府采取的举措已令外国机构更难获取某些经济和金融数据，其中包括企业注册信息、专利和某些统计数据。

去年10月份，中国国家统计局在第三季度国内生产总值(GDP)数据即将公布的几个小时前突然停止发布该数据，而且没有给出解释。而在比那更早的数天前，在中国共产党召开二十大的背景下，统计局干脆不发布月度的官方贸易数据。当然，中国政府最终还是公布了这些数据，但未对延迟发布做出解释，只说是由于“工作安排调整”，但没有说明具体原因。

中国还扩大了《反间谍法》的适用范围，并突击检查了包括贝恩公司(Bain & Co.)在内的一些国际商业咨询机构的办公室，曾与中国相关部门会面的外国企业高管称，这是中国政府加强控制其它国家对中国看法这一努力的一部分。

据该报，近几个月来，中国急剧上升的青年失业率成为国内外广泛关注的焦点。根据可获得的最新的官方数据，6月份中国16至24岁城镇青年失业率为21.3%，反映出中国经济问题日益严重。去年12月时，这一数字是16.7%。

7月份，衡量中国总体失业率的主要指标——中国全国城镇调查失业率从5.2%上升至5.3%，为今年2月以来首次攀升。

在国际方面，中国第二季度外商直接投资触及几十年来的最低水平，此外由于西方消费者在经济增长放缓和利率上升的情况下继续缩减开支，中国的出口大幅下降。

一些经济学家担心，如果不采取更有力的行动扭转经济颓势，那么随着企业和家庭信心的低迷加剧支出、招聘和投资的下滑，中国经济有可能陷入螺旋式下滑。

周二，巴克莱(Barclays)将中国全年GDP增长预测从4.9%下调至4.5%，理由是中国经济普遍疲软，且缺乏有意义的刺激措施。该投行的新预测低于中国政策制定者设定的今年增长约5%的官方GDP目标，许多经济学家曾认为这一目标过于保守、缺乏进取心。

对于政策制定者来说，挽救房地产业是一项尤为紧迫的任务。近年来，房地产行业在中国经济总量中的占比高达五分之一。今年6月和7月，中国房屋销售大幅下滑，而中国最大房地产巨头之一碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称﹕碧桂园)面临的债务违约风险不断上升。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%99%8D%E6%81%AF-%E9%9A%90%E8%97%8F%E6%95%B0%E6%8D%AE-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%85%9E%E8%B4%B9%E8%8B%A6%E5%BF%83%E4%B9%8B%E4%B8%BE%E5%AF%B9%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%83%BD%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E5%B8%AE%E5%8A%A9-fcaf266a

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