因经济不好？许家印与发妻离婚消息甚嚣尘上

中国/恒大/碧桂园/许家印

中国财经界近来连连惊爆债务违约之际，香港富商李嘉诚的长实集团于北京推销的新建案降价卖，同时业界盛传，债台高筑的中国地产开发巨贾恒大集团主席许家印可能与发妻丁玉梅已离婚。

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中央社引述消息今天报道称，中国财经界近来连连惊爆债务违约，恒大集团主席许家印传可能与发妻丁玉梅已离婚。

正当中国指标民营与国有房企碧桂园及远洋集团，还有中植系控股公司中融信托惊爆债务违约，率先爆发偿债难的恒大集团14日晚间发布公告，未称丁玉梅是许家印配偶，而是“独立于本公司及其关联人士的第三方”。据公告中的这般描述，自15日起，怀疑“许家印离婚”的消息不胫而走，而且被质疑是“技术性离婚”，借此分割许家印以规避债务。

不过法界人士指出，依中国法律规定，即使离婚，在婚姻内产生的共同债务仍需共同偿还，离婚无法达到隔离个人债务与夫妻共同债务的目的。

综合以上，这位法界人士分析，许家印与丁玉梅两人之间可能已达成某项依法分割的协议，彼此不再是关联方，但因关联方的法律界定不仅止于夫妻，所以并不能判定许家印与丁玉梅已离婚。

据该报道，婚姻问题被市场质疑的背后，是恒大资不抵债的现状。据7月恒大旗下3家主要公司发布的财报，中国恒大、恒大汽车、恒大物业总负债逾2兆6000亿，而总资产仅约1兆9600亿。

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