大阵仗抓了个阴谋袭击派出所的国安间谍 遭质疑是否搞笑

中国/全民抓间谍

中国国家安全部昨（15）日发布公告，披露一起“妄图颠覆国家政权”的案例。文中称云南某学校一名退休干部，策划从境外购买武器，并于网络上招募“敢死队”密谋暴力行动。据台媒今天报道称，不过，出于该行动是在春节期间袭击云南昆明市的派出所，中国自己舆论讽刺称该间谍案过于搞笑，该退休干部的攻打目标应至少是省政府等级。

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据新头壳称，只密谋袭击派出所？中共国安部揭间谍案被批搞笑：“至少打个省政府”。

中国国家安全部于公告中称，随着近年境外敌对势力试图颠覆中共政权，中国政治安全面临敌情形势，国家安全机关遂开展整肃工作，除矢言将准确把握“四大属性”，包括政治安全的根本、人民、复杂、全局性，更披露一起国家安全机关此前破获的间谍案。

中国国家安全部称，国家安全机关于 2016 年工作发现，云南某学校一名退休干部，长期在网络上发表反动（反革命）言论。他主动联络境外敌对组织骨干成员，策划从境外购买武器，在境内招募所谓的“敢死队”，密谋实施暴力行动，并将该行动命名为“中国班加西工程”，妄图颠覆国家政权。国家安全机关积极行动，在该案还处于犯罪策划阶段时，一举将所有涉案人员抓捕归案。

该报道引述据此前消息，该名退休干部密谋于 2017 年春节期间在云南昆明袭击派出所，并抢夺驻军弹药库，实施断水、断电及纵火行动。若行动成功，他将通过网络公布他草拟的政治诉求；若行动失败，则想办法撤退到境外。当时中国安全机关也揭露了其余不同“间谍”案，包括掌握某国家机密的航空研究所副总设计师，密谋移民西方国家。

该报引述中国旅外作家“方舟子”于社群媒体“X”（原推特）上讽刺，称这些间谍案太过搞笑。据他表示，前云南高校员工在微信群招募敢死队，策划攻打昆明派出所。“真要攻打也得打省政府吧，派出所算什么？”方舟子并质疑，其他案件都点名了，为什么不透露这个人的名字。

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