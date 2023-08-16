拜登曾形容“定时炸弹” 中国指控西方夸大其词唱衰中国经济

中国/经济

中国承认经济以及就业有困难，但指控西方夸张，并在唱衰中国。

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周三，中国承认经济 "困难重重"，但批评西方国家怀疑中国维持全球增长能力的悲观情绪。中国称，"事实将证明他们是错误的"。

中国所指西方的评论是在最近几天中国公布了令人失望的经济数据之后发表的，中国的这些数据导致媒体发表了大量文章，世界股市也因之下跌。

上周，美国总统乔-拜登也将中国描述为 "一颗定时炸弹"，并特别提到了中国经济的放缓。

据中国外交部发言人汪文斌周三表示："中国的经济复苏将不得不乘风破浪、曲折前行，困难和问题因此不可避免。他在例行记者会上强调：但中国从不回避问题，要积极采取措施解决问题，而且已经或正在看到成效。

当被问及西方批评中国经济放缓与中国作为全球经济推动力的角色不相称时，中国外交部发言人谴责了西方的悲观情绪。据汪文斌称，"少数西方政客和媒体渲染和夸大中国疫后经济复苏的阶段性困难。最终，事实将证明他们错了"。

据法新社，然而，中国有几项指标仍处于悲观状态。中国国家统计局（NBS）周二公布，作为消费的关键指标，7 月份零售额同比增长 2.5%。这一数字远低于 4 月份（+18.4%），也低于分析师的预期。

根据官方数据，16-24 岁人群的失业率也达到了创纪录的水平，超过了 20%。

另一个迹象表明，经济复苏的动力正在耗尽，上个月对家庭的贷款达到了 2009 年以来的最低水平。7 月份的工业生产也有所放缓（同比增长 3.7%），而上个月为 4.4%。

法新社还说，几家负债累累的房地产开发商的困境、消费者信心的低迷以及全球经济的放缓，都对中国商品的需求造成了压力，从而影响了中国的经济活动。

但中国政府仍寄希望于实现 2023 年 "5% 左右 "的增长目标。

从 2023 年第一季度到第二季度，中国的 GDP 仅增长了 0.8%。

但对此，中国外交部发言人汪文斌在周三更愿意强调中国经济上半年整体增长 5.5% 的事实。他说：这比美国的增长率高出三个百分点。汪文斌还对中国增加科研投资和扩大光伏发电能力表示赞扬。

汪文斌强调：“我们有信心、有条件、有能力实现全年经济社会发展目标，引领中国经济这艘巨轮驶向更加广阔的未来，继续成为全球经济复苏和增长的引擎。”

据法新社说，据国际货币基金组织（IMF）预计，中国经济今年将增长5.2%。与前一天华尔街和欧洲市场一样，对中国经济健康状况的担忧今天也拖累了香港股市。

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