新民调对中国很负面 百分之84的受访者罕见说对习近平无好感

中国/美国

路透/益普索的一项新调查显示，美国两党多数人赞成对中国商品加征关税，并认为美国需要加强应对中国军事威胁的准备。新民调还针对中国喜好度，显示75%的美国人对中国持负面看法。

广告 继续浏览后续

这项为期两天的民意调查于周二结束，显示出在美中关系跌至数十年来最低点之际，美国人对中国的全球影响力深感担忧。约 66% 的受访者表示，他们更有可能支持 2024 年总统选举中“支持对中国进口商品加征关税”的候选人。

另有66%的受访者，其中包括58%的民主党人和81%的共和党人，同意美国“需要采取更多措施应对来自中国的军事威胁”的说法。

尽管如此，只有 38% 的美国人支持在中国发动袭击时可能部署美军保卫台湾，这表明任何寻求美国军事介入涉及中国的冲突的总统都面临着政治限制。

两党对中国的担忧有助于解释共和党总统候选人对中国采取日益强硬的立场。近几个月来，共和党入主白宫的候选人每天都在攻击中国，每位候选人都试图向选民表明，他们最有能力对抗美国的地缘政治敌人。前总统特朗普、佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和前联合国大使尼基·黑利都呼吁美国终止与中国的永久正常贸易关系，这将限制两国之间的经济联系。

拜登试图通过高层官方接触来稳定中美之间激烈的竞争。但在最近的筹款活动中，总统称其经济为“定时炸弹”，并称其领导人习近平为独裁者。

路透社/益普索在线民意调查在全国范围内进行，收集了 1,005 名成年人的反馈，其中包括 443 名民主党人和 346 名共和党人。它的可信区间（精确度衡量标准）在任一方向上大约为 4 个百分点。

根据民调结果，75%的美国人对中国持负面看法，而84%的人对习近平至少有轻微的负面看法。约 65% 的人认为中国政府试图影响美国大选。

虽然一半的受访者支持向台湾提供军事装备以阻止中国大陆可能发动的攻击，但 42% 的受访者反对在台湾部署美军，20% 的受访者表示他们不知道。

美国中央情报局局长威廉·伯恩斯表示，习近平已命令军队做好2027年入侵台湾的准备，但这并不一定意味着他会继续这样做。

路透社称，北京从未放弃使用武力将台湾置于其统治之下。

拜登在2022年表示，如果中国入侵，美国军队将保卫台湾，这似乎超越了美国长期以来的“战略模糊”做法，但没有明确表示是否会对此类攻击做出军事反应。但他的政府一贯表示，美国对台政策没有改变。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅