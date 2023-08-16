李尚福访2俄时 中国军事代表团出席美国在斐济举办的防务会议

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中国军事代表团参加了美国在太平洋岛国斐济主办的国防部长会议。根据斐济政府声明显示，中国中央军委联合参谋部副参谋长徐起灵将军率领中国代表团出席了该年度印太地区防长会议。

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据路透社今天报道称，美国印太司令部司令约翰·阿奎利诺海军上将和斐济军事指挥官乔恩·洛加瓦图·卡卢尼瓦伊少将将主持这次会议，该地区 27 个国家参加会议。澳大利亚国防部长安格斯·坎贝尔也出席了为期三天的会议。

中国军事代表团出席美国在斐济举办的这次防务会议。美国印太司令部和中国国防部没有立即就中美代表团是否举行双边会晤发表评论。

中美之间冻结的高层军事对话今年受到密切关注。中国国防部长李尚福和美国国务卿劳埃德·奥斯汀并未在六月于新加坡举行的安全会议上会面，双方均出席了此次会议。中国拒绝了美国提出的会面提议。

中国国防部长李尚福目前在俄罗斯与白俄罗斯地区访问。

斐济总理西蒂维尼·拉布卡在会上呼吁进行对话，并表示太平洋应该成为“和平区” ”。拉布卡在周一的开幕致辞中表示，这是该地区的关键时刻，尽管地缘政治紧张局势日益加剧，斐济仍希望该地区成为“和平区”。他还说：“基于规则的秩序是我们抵御侵略的盾牌，我们有责任大力支持和捍卫它。”他说，战略竞争可以与相互尊重共存。

据斐济总理称，“只有通过促进信任和对话，我们才能克服互联世界的复杂性。”

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