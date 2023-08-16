法新社：失业问题令中国年轻人忧心忡忡

中国/青年事业率/经济

中国宣布了暂停公布 16-24 岁年轻人令人担忧的失业数据。北京的年轻人怎么看？法新社报道称，互联网上和北京街头年轻人的情绪证实了就业市场的黯淡现状。

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根据中国 6 月份公布的最新统计数据，16-24 岁年龄段约有 21.3% 人口失业，创下了新高。 但 7 月份的数据尚未公布。国家统计局（NSO）周二表示，暂时不再公布各年龄段的失业数据，理由是需要政府研究人员用来收集数据的统计方式“需要进一步完善和优化”。

几个小时内，该消息在微博上登上热搜，浏览量就超过了1.4亿。法新社报道，微博社交网络上一位持怀疑态度的网民写道： "翻译：让我找到一种新的统计方法来降低失业率，" 另一位网民写道："我甚至无法想象真实的失业率是多少。“ 还有一位网民调侃道："不公布数字=没有失业";另一条评论写道，“这是目前唯一一条真正有效的应对青年高失业率的政策。”

在首都北京的街头，一位18 岁的女大学生告诉法新社记者，她对自己找到工作的机会感到悲观。这个学生专业是环境设计，她的担心是随着人工智能的蓬勃发展，可能让她失去设计领域的工作机会。她说，想到将来找工作时，我当然会忐忑不安。不过，还在读本科一年级的她说现在尽量不去想太多！

法新社报道继续写道， 已经就业的劳动人情绪也很悲观。一些年轻人面对就业市场的状况，更愿意继续上学或者准备考公务员。一位 29 岁的职业女性也说，她的一些朋友想换工作，但无法实现。她告诉法新社记者："有些人投了一个月的简历，还参加了几次面试，但都没有成功她说："提供的薪水并不高。而且你还得经常加班。就业市场竞争非常激烈......"

纽约时报同一主题报道指出，中国的青年失业率在过去四年中翻了一番，在这四年中，北京实施的“清零”措施引发了经济波动，导致企业不敢招聘，许多学生的教育被中断，很难获得通向正式工作岗位的实习机会。

就中国停止公布青年事业率指出，纽时分析认为，这样的决定可能会加剧投资者和高管的担忧，他们表示，政府对信息的控制日益收紧，导致在中国开展业务变得越来越困难。而年轻人越来越难找到工作，这是人们对中国经济——世界第二大经济体——感到担忧的又一个迹象。在政府突然结束“清零”措施七个月后，最近中国官方公布的一系列数据显示出口下降、消费者信心下降，以及通货紧缩（物价长期下跌）的危险状况，显示经济陷入低迷。

中国的年轻人正面临着劳动力供需的巨大缺口。根据官方数据，今年的高校毕业生预计将达到1160万人，这是有史以来人数最多的一届，比去年增加了近100万人。未来几届的规模预计会更大，而经济增长甚至在疫情之前就开始放缓。

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