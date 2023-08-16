中国/美国/马斯克

在纯电动汽车（EV）材料领域，中国的存在感正在增强。日本经济新闻等对美国特斯拉的1万3428家推定供应商进行分析后发现，在蓄电池领域，中国企业的占比达到4成，按国家和地区来看，数量最多。为了确保在经济安全保障方面的重要物资，各国已开始加强监管和扩大投资。在称得上是纯电动汽车核心部件的电池材料领域，中国正在逐步掌握主导权。

马斯克的特斯拉在中国上海工厂一景

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据该报称，特斯拉的EV电池4成依赖中国。此次按国家和地区对比了按行业分类代码选定的特斯拉供应商，从锂离子电池相关供应商来看，中国排在第1位。在总共61家“蓄电池”相关供应商中，中国企业占39％，在42家“有色金属精炼”（不包括铝精炼）供应商中，中国企业占40％，按国家和地区来看，均位列第一。

在102家“无机化学”供应商中，中国的占比同样最高，达到33％，由此可见特斯拉对中国的依赖程度之高。

FRONTEO用最高为10的“Choke Point Score”指数来显示最终产品制造商对供应商的依赖程度，此次以该指数为基础，分析了特斯拉的主要客户。该指数方面，中国大型锂加工企业赣锋锂业（Ganfeng Lithium）为6.8，大型无机化学企业联瑞新材（Novoray Corporation）为7.1，钴材料企业浙江华友钴业为5.7分，对特斯拉具有较大影响力的企业浮出水面。

对中国的依赖可能存在风险。日本经济新闻引述FRONTEO董事山本麻理指出：“最令人担忧的问题是，中美主导权之争导致供应链断裂，电池采购变得困难”。EV需要使用数量庞大的零部件，如果特定供应商停止供货，将无法继续生产。

中国8月1日对作为半导体材料使用的稀有金属镓和锗相关产品的出口进行管制。这被认为是针对以美国为中心对尖端半导体对华出口强化限制的对抗措施。如何扩大限制对象取决于中国的考量。

据日本经济新闻说，在中美对立日益严重的背景下，特斯拉也在着手降低对中国的依赖度。5月底，马斯克3年来首次闪电访问中国，与多位中国政要等举行了会谈。虽然表现出重视中国的姿态，但背后已周密着手降低风险的政策。

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