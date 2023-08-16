碧桂园案冲击下再报中国新建住宅价格今年首次下跌

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中国7月份新建住宅价格今年首次下跌，这是一系列悲观数据中的最新一个，这些数据表明更广泛的经济动力迅速丧失，并突显了采取更大胆政策支持的紧迫性以支持经济包括房地产领域活动。

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中国新建住宅价格今年首次下跌，显示经济前景黯淡。路透社根据国家统计局 (NBS) 数据计算得出，继 6 月份持平后，环比下降 0.2%。继 6 月份持平后，价格较去年同期下降 0.1%。

房价下跌之际，主要开发商的债务危机不断恶化，房地产投资和房屋销售下滑。大多数分析师预计未来几个月房价和销售将进一步下跌，这对政策制定者构成挑战，因为许多经济领域在需求疲软的情况下面临着越来越大的压力。

据路透社今天称，周二的数据加剧了过去一个月左右的一系列疲弱经济指标，并引发了中国观察人士的呼吁，要求中国当局推出更大胆的支持措施，以阻止经济增速下滑。

尽管扩大了对开发商的财政支持以及对首次购房者和升级者的激励措施，但曾经是经济增长支柱的中国房地产行业仍在苦苦挣扎。

70个城市中，7月份新建住宅价格环比下降的城市有49个，上月有38个城市。

上个月，中国最高领导人在政治局会议上誓言要调整房地产政策。住房监管机构还敦促采取措施支撑该行业，例如降低首次购房者的住房抵押贷款利率和首付比例，以及放松对想要升级房屋的人的抵押贷款限制。包括郑州在内的一些城市已经放松了一些房地产限制措施，以提振市场情绪。西安、福州等省会城市正在考虑降低购买第二套住房的居民的首付比例。

然而，大多数经济学家预计房屋销售和价格的下行趋势将持续一段时间。

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