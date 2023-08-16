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赖清德对国际宣称：台湾已是主权国家没有再宣布独立的必要

台湾副总统赖清德首度以副总统身分接受国际媒体专访，彭博电视昨天播出专访内容。双方就台独问题你来我往，赖清德以「台湾是名为中华民国的主权国家」来响应「正式独立」的提问，并强调「没有所谓的独立路径」；他会延续蔡英文总统「中华民国(台湾)」的用法，不打算更改国名。

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Taiwan's Vice President William Lai arrives at the Lotte Hotel in Manhattan in New York City, New York, U.S., August 12, 2023.
Taiwan's Vice President William Lai arrives at the Lotte Hotel in Manhattan in New York City, New York, U.S., August 12, 2023. REUTERS - JEENAH MOON
作者： 台北特约记者 陈民峰
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彭博电视(Bloomberg TV)公布专访片段，赖清德以中文回答。主持人提问，「台湾人民追求正式独立吗？你呢？」赖清德说，根据事实，他所谓的务实，指的是台湾已是主权国家，名称为中华民国，不是中华人民共和国的一部分，中华民国与中华人民共和国互不隶属，没有再宣布独立的必要。

主持人追问赖清德的正式独立蓝图是什么？赖清德说，没有所谓的独立路径，他的责任是在捍卫台湾、维持台湾的民主和平与繁荣之际，维持台海现状，他说，「我们必须努力维持现状，因为台湾已是主权国家。」

不过，彭博报导中仍提到，赖清德很难消除外界对他的忧心，认为他可能采取比蔡英文更极端的立场，甚至走向正式台独之路。

国民党总统参选人侯友宜竞选办公室发言人黄子哲表示，赖清德一路走来，台独路径轨迹既明确又深刻，很难让国际及台湾人民放心，如今又为了选举，频频修正说法，不仅是欲盖弥彰，更凸显自相矛盾与错乱的立场。

台湾的独派人士则表示，台獨是需要时间进程的志业，能理解赖清德现阶段的论述内容。

台湾社社长张叶森表示，台湾要能独立固然是最终目标，但与世界民主国家走在同一阵线，这是更为重要的实质面，目前台湾已经实际达到这点，现阶段国家名称更改与否，并非是最重要的事情，可以理解赖清德这番论述的用意，因为能务实参与和其他民主国家交流，更有意义。

台湾教授协会会长陈俐甫指出，现阶段是大选年，最重要是能胜选，避免让亲中势力的总统参选人当选，赖清德的说法，并未出乎意料，且身边的独派团体也多认为，这是务实的表现。

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