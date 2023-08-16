赖清德对国际宣称：台湾已是主权国家没有再宣布独立的必要

台湾/中国/政治

台湾副总统赖清德首度以副总统身分接受国际媒体专访，彭博电视昨天播出专访内容。双方就台独问题你来我往，赖清德以「台湾是名为中华民国的主权国家」来响应「正式独立」的提问，并强调「没有所谓的独立路径」；他会延续蔡英文总统「中华民国(台湾)」的用法，不打算更改国名。

广告 继续浏览后续

彭博电视(Bloomberg TV)公布专访片段，赖清德以中文回答。主持人提问，「台湾人民追求正式独立吗？你呢？」赖清德说，根据事实，他所谓的务实，指的是台湾已是主权国家，名称为中华民国，不是中华人民共和国的一部分，中华民国与中华人民共和国互不隶属，没有再宣布独立的必要。

主持人追问赖清德的正式独立蓝图是什么？赖清德说，没有所谓的独立路径，他的责任是在捍卫台湾、维持台湾的民主和平与繁荣之际，维持台海现状，他说，「我们必须努力维持现状，因为台湾已是主权国家。」

不过，彭博报导中仍提到，赖清德很难消除外界对他的忧心，认为他可能采取比蔡英文更极端的立场，甚至走向正式台独之路。

国民党总统参选人侯友宜竞选办公室发言人黄子哲表示，赖清德一路走来，台独路径轨迹既明确又深刻，很难让国际及台湾人民放心，如今又为了选举，频频修正说法，不仅是欲盖弥彰，更凸显自相矛盾与错乱的立场。

台湾的独派人士则表示，台獨是需要时间进程的志业，能理解赖清德现阶段的论述内容。

台湾社社长张叶森表示，台湾要能独立固然是最终目标，但与世界民主国家走在同一阵线，这是更为重要的实质面，目前台湾已经实际达到这点，现阶段国家名称更改与否，并非是最重要的事情，可以理解赖清德这番论述的用意，因为能务实参与和其他民主国家交流，更有意义。

台湾教授协会会长陈俐甫指出，现阶段是大选年，最重要是能胜选，避免让亲中势力的总统参选人当选，赖清德的说法，并未出乎意料，且身边的独派团体也多认为，这是务实的表现。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅