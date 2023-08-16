遭指涉新疆棉 拉尔夫-劳伦加拿大被查

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加拿大企业问责监察员办公室宣布，加拿大已对时装公司拉尔夫-劳伦加拿大公司（Ralph Lauren Canada）涉及强迫维吾尔族人劳动的指控展开调查。上个月，加拿大还对耐克公司的加拿大子公司和矿业公司 Dynasty Gold 也启动了类似调查程序。

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由 28 个加拿大组织组成的联盟于 2022 年 6 月提交的一份投诉称，拉尔夫-劳伦加拿大公司 "与使用维吾尔族强迫劳动或从中获利的公司保持供应关系"。

据法新社昨夜今晨引述加拿大政府网站上的初步评估报告解释说，投诉人要求该公司 "断绝与三家涉嫌强迫维吾尔人劳动的中国公司的关系"。调解员谢里-迈耶霍弗（Sheri Meyerhoffer）在一份报告中说："我认为该投诉（......）值得调查。

当地报道称，美国母公司拉尔夫-劳伦公司（Ralph Lauren）在回应中指出，该公司负责监督在加拿大子公司的 "国外活动"，并拒绝说监察员办公室 "对此事没有管辖权"。报道称，美国母公司拉尔夫-劳伦公司（Ralph Lauren）在回应中指出，该公司负责监督其加拿大子公司的 "海外活动"，并补充说监察员办公室 "对此事没有管辖权"。

本周二，总部位于渥太华的维吾尔权利维护组织对正式调查的启动表示欢迎。据该组织在一份声明中说：“有确凿证据表明，这家时装公司与许多在供应链中使用维吾尔族强迫劳工的中国公司有关联。”

据法新社，几年来，西方国家一直指责中国当局在新疆地区发生血腥袭击事件后，将维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族成员大规模关进再教育营。2021 年 2 月，加拿大议会通过了一项不具约束力的动议，将中国对待维吾尔少数民族的方式比作 "种族灭绝"。

此举激怒了中国政府。

该报道称，加拿大监察专员办公室也将对戈壁矿业公司进行调查，但该公司 "对这些指控提出异议"。该公司称，戈壁矿业"在中国没有任何财产，也没有雇员"。

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