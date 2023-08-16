香港人口止跌回升至近750万 惟长者人口 23年后占1/3 劳动参与率续降

香港/人口

香港人口在连续下跌三年后回升2.1%至 749.8万人，主要是因为防疫措施取消后的净移入人口大增逾17万，占总人口的 2.3%。展望未来，出生率低和人口老化将日益严重，到 2046年中，65岁或以上长者会倍增至占总人口的 36%，即每三人便有多于一人是长者，影响所及，劳动人口参与率届时将降至 51.6%。人口专家指出，港府以不限年龄和专业的输入人才计划来维持人口增长的预测，未必可以提高人口劳动预与率，效果亦不一定符合预期。

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出生率低的趋势亦可由香港夫妇的平均子女数目跌至历史新低的0.9名可以印证。根据香港家庭计划指导会昨(15日)午公布丶五年一次的调查结果显示，夫妇平均子女数目已由2017年的1.3名，下跌至去年的0.9名；而「无孩夫妇」的比率亦增加一倍至43.2%，取代「一孩家庭」成为主流，家计会预期相关数字在未来两丶三年数字会持续下降。

身兼香港大学人口健康讲座教授的家计会研究小组委员会主席叶兆辉表示，结婚人数减少和迟婚等生育率低的主因将会持续，他今早更在一个电台节目说，过半数受访者反映，希望政府在经济和政策上鼓励及支援生育，例如提高子女免税额丶提供托儿或教育津贴丶弹性上班时间，或延长产妇有薪假期等，呼吁当局不要太快「投降」。在香港政府统计处昨午公布最新和预测人口数字，显示今年中的临时人口已由去年底的733.3万七年新低反弹，达到 749.8万人，较去年同期增加15.2万人，升幅为2.1%。这是自2020年中人口开始下跌以来首次上升，但仍较反修例运动开始时的2019年中少约一万人。

中国在反修例运动后收紧对港管治，又订定《港区国安法》，香港出现移民潮，根据统计处过往数字，从2020年至22年间，累计流失人口达18.73万人。其中，以20至24岁的劳动人口跌幅最大。

港府：人口增长靠输入人才 专家：不可靠

而香港在自然减少2.2万人的情况下录得人口上升，主要是期间录得17.4万名香港居民净移入，当中，14.3万是非移民的「其他香港居民的净移入」。政府发言人解释，这是由于香港复常，令不少在疫情期间留在外地的香港居民返回香港，同时亦有一些中国内地及海外人士透过各项计划移入香港所致。

另外，统计处以2021年中的人口为基准推算，指今年人口增加的原因会持续，故香港人口将「大致维持上升趋势」，到了2046年中，将会突破八百万至 819万人，即人口会在廿五年间增加78万。

统计处又预期，人口将持续高龄化，撇除外籍家庭佣工，65岁或以上长者人口将在2046年增至274万，较基准年增加129万，即廿五年间增加89%。另一方面，生育率则维持低水平，以每千名妇女一生诞下子女计算的总和生育率，将由前年的 772名轻微回升至2046年的 938名，但仍低于疫情前的过千名水平。至于住户人数亦会由前年每户平均 2.7，下跌至 2046年的 2.6。

政府发言人解释，输入人才计划将是人口增长的重要动力，预料推算期内会有 164万的净移入人口，当中包括 89万名以家庭团聚为主的单程证持有人丶51万名透过各项计划移入的非永久居民及24万名外籍佣工。

发言人又说，届时整体劳动人口将由2021年的354万，上升至2038年的366万顶峰，然后再回落至2046年的 358万，比前年多 4万。不过，由于长者占总人口比例持续上升，整体劳动人口参与率将由前年的 57.2%，下降至2046年的 51.6%。

不过，移民公司和学者都质疑港府的推算基础和相关效益，当中，人口政策学者叶兆辉昨在家计会的记者会后指出，滞留在外的港人在香港复常后回港不会每年出现，而日后是否留港更有待观察。

他又说，老龄化须倚赖出生率上升解决，倚靠移入人口来补充劳动力或会产生未能预计的影响，这对人口基数低的香港而言，尤为明显。他解释，美国和加拿大亦会输入人才，但都会经过严格审批，引入的，都是优质且年轻的专才，但香港大量输入外劳，并无年龄限制，不知可提供劳动力时间有多长，若大量外劳长期留港，最终可能会分薄长者福利资源，而人口老化亦影响税收及财政稳健，建议港府作长远的人口政策规划。

他又补充，政府大幅上调去年底的临时人口数字到实质的 747.26万人，反映移民情况未如预期差，但亦不能以单次数据去判断移民潮是否已经喘定，因为移民卖楼的情况仍然存在 ，须结合未来公布的纳税人数是否仍然下滑和人口数字再作评估。

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