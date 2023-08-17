中国猛抛美元冀救人民币

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中国国有银行在伦敦和纽约时段抛售美元兑换人民币。路透社引述据直接知情人士透露，中国主要国有银行本周忙于在境内和离岸即期外汇市场抛售美元买入人民币，试图减缓人民币贬值的速度。

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尽管国有银行也代表自己进行交易或执行客户的订单，但当人民币面临压力时，国有银行通常会按照央行的要求行事，就像现在一样。一位上海交易员表示：“国有银行抛售美元已成为减缓人民币贬值步伐的新常态。”

两位直接了解此事的消息人士周四表示，本周伦敦和纽约交易时段，国有银行的离岸分支机构也出售美元。这种美元抛售可能会限制离岸人民币的贬值，并防止其与在岸人民币的汇率差距过大。

自本月以来，人民币兑美元汇率已下跌约2.4%，自年初以来已下跌6%。截至今天国际标准时间0442，在岸人民币兑美元汇率为 7.3145，而离岸人民币最新汇率为 7.3400。

近期人民币贬值加剧的原因是中国与美国的收益率差距不断扩大，以及投资者对中国经济增长疲弱及房地产和影子银行部门违约风险上升的担忧加剧。

路透社说，中国政府提振增长的刺激措施进展缓慢，令投资者感到失望。与此同时，中国人民银行（PBOC）放松了货币政策以支持经济，尽管降息的代价是对人民币造成更大的压力。

本周，中美之间的收益率差扩大至16年来的最高水平，因为投资者猜测中国央行在本周意外降息后将进一步放松政策，即使这会给人民币带来更大的压力。

最近几周，市场观察人士表示，中国当局一直在寻求减缓人民币贬值，中国央行持续设定强于预期的中间价，国有银行一再抛售美元。

2022年9月也出现过类似的策略，当时中国人民银行还要求主要国有银行准备在离岸市场出售美元换取人民币，以试图阻止人民币贬值。

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