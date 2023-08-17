中国网泄军事机密 称研发出最厉害激光武器

中国/激光武器

据中国军事评论《虎观天下》16 日透露，当前全球最先进的武器有两种，一种是高超音速武器，另一种就是雷射武器。高超音速武器目前只有中、俄两国实现服役并量产，而美国迟迟无法掌握这种技术，而这种武器目前全世界都找不到一种可以有效拦截的方法，因此美国将注意力都放到了“雷射武器”。乌克兰战争中乌克兰报告成功拦截多枚俄罗斯高超音速武器。

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据新头壳报道称，中国称雷射武器大突破! 全新冷却系统诞生，能将无人机、导弹、战机全部歼灭!

据中国中国《虎观天下》称，目前，美军已经实现了能够在军舰上搭载小功率的雷射武器并摧毁小型无人机，但距离实现摧毁来袭导弹还有一定的距离，此时面临个难题：武器无法承受在发射雷射时的超高温，长时间使用或者发射大功率雷射都会使得武器本身被烧毁。中国《虎观天下》表示此问题在中国得到了解决。据《光学学报》发表刊文，中国科学家成功研发出了一种新的冷却系统，在使用过程中能够将产生的有害热量完全消除，该冷却系统能够让高能雷射武器在使用的时候不会产生任何余热，从而能够让武器无限的运行下去。

据《虎观天下》分析，中国的新激光武器，第一可以调整功率来实现对目标的精准打击，小到无人机大到导弹、战斗机，第二还解决了由于冷却导致雷射武器不能长时间使用的问题。

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