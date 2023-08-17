华南最大电器港商关深圳公司 工运人士形容结业潮为海啸 难言何时退

中国/经济

在中国主要经济数据逊于预期之际，一间设于深圳丶有38年历史的老牌港资家电企业宣布，疫后经营情况进一步恶化，将于明(18日)天结束经营。关注中国劳工状况的韩东方表示，今年以来，在中国的企业倒闭繁多，现时难说是否已达高峰并将过去，因为「情况就好像海啸到了岸边，你不知它何时退回去。」

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将于明日结业的，是香港的新玛德（Simatelex）电器集团旗下的新安电器(深圳)有限公司，根据中国劳工通讯(下称「劳讯」)，新安母公司新玛德在广东省拥有至少四间工厂，雇佣超过二万名工人，是华南地区最大的电器制造商，主要为飞利浦丶Keurig及Cuisinart等一系列国际品牌生产家用电器，曾获授「加工贸易出口百强」丶「诚信AAA企业」等殊荣。而今次涉事的新安，高峰时期有四千名员工，现时则有约九百人。「劳讯」主任韩东方向本台指出，据了解，深圳新安的合资格员工将会转到清远的工厂工作，但人数未知。

根据该公司于本月15日发出的通告，公司在全球经济萎靡丶订单减少的情况下，经历了全球疫情影响，「提前解散实属无奈之举」，期望员工理解。通告又说，所有员工的劳动合同会在本月18日终止，公司会按《劳动合同法》的规定向员工作出赔偿。

韩东方指出，新安即将倒闭的消息在「5.1」劳动节时传出，当时工人才惊觉公司未依法为员工缴纳社保及住房公积金，并发起示威抗议，「劳讯」介入，并以国际法向新安在香港的母企施压，新安已补交拖欠的社保，让员工在公司倒闭时得到应有保障。

他又说，疫情过后因周转不来而出现问题或结业的企业实在太多，亦不限于深圳或广东，「那儿都有」。

根据「劳讯」网页资料，本年至今的八个半月内，中国工人集体行动有 1654宗，与去年同期的1675宗相若，但却是疫情前2019年同期的1.8倍，可见工人在疫情后期被拖欠薪金的情况日益严重，因为细看内容，工人集体行动的起因几乎全是因为雇主拖欠工资，部分是公司倒闭时仍在拖欠。

更惹人注意的是，今年的工人集体行动有55%是在 1月时发生，即中国撤销防疫设施及通关后。若以地域分，则以广东省情况最严重，有347宗，其次是陕西省(175宗)丶河南省(111宗)及山东省(109宗)，其他地方由一宗至96宗不等，甚至是青海和西藏自治区都有工人集体行动。

韩东方强调，网页的资料是「劳讯」获悉的，只属冰山一角。公开资料显示，在深圳经营而又在今年结业的老牌企业，例如福华德塑胶制品公司和冠达印刷厂，便不在今年的工人集体行动地图上。

至于企业结业潮是否已经到了高峰，韩表示很难说，因为「惯性」已经出现，就像海啸到了岸边，不知何时退，这情况在过去两年或未来两丶三年都很难说是否已经到了高峰。中国工人出身丶已关注中国劳工问超过三十年的他叹说，现时中国是最不可预测的情况，因为世界和中国的关系都在变化。

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