“反华言论”作祟 加拿大仍未被中国解除旅游禁令

中国驻渥太华大使馆周三表示，在两国关系紧张的背景下，加拿大仍被排除在中国政府批准的团体旅游目的地之外。据法新社指出，原因是与“反华言论”有关，加拿大被指责一再炒作所谓的“中国干预”。

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法新社报道说，中国上周解除了新冠疫情以来实施的对包括美国在内的 70 多个国家的团体旅游禁令，从而促使外界对中国游客将大量返回产生了希望。此前，法国已被解禁。

不过，中国政府仍未解除对加拿大的限制，加拿大在 2018 年接待了近 70 万名中国游客。此后，两国关系因华为孟晚舟事件和政治干预的嫌疑而恶化。

最近一段时间，渥太华遭北京指控继续坚持所谓的“中国干预”。中国驻加大使馆周三撰文解释了赴加拿大团体旅行限制尚未取消的理由表示：“失控和歧视性的反亚裔行为和言论在加拿大成倍增加”；因此“中国政府非常重视保护海外中国公民的安全与合法权益，希望他们能在安全友好的环境中旅行。”

法新社回顾指出，2018年12月，加拿大应华盛顿的要求逮捕了电信巨头华为的首席财务官孟晚舟。几天后，加拿大商人迈克尔-斯帕弗（Michael Spavor）和前外交官迈克尔-科夫里格（Michael Kovrig）在中国被捕，这一行动当时被认为是北京对渥太华的报复。

尽管上述三人都已经获释，但加中两国之间的紧张关系依然存在，北京批评渥太华与华盛顿的对华政策保持一致，而加拿大当局则经常指责中国干涉其公共事务。

近几个月来，由于怀疑中国干预了前两次联邦选举，加拿大总理特鲁多的政府受到了反对党的压力，并导致渥太华驱逐了一名中国外交官。

尼亚加拉大瀑布是加拿大游客最多的景点之一，尼亚加拉大瀑布旅游局局长 Janice Thomson 认为中国政府的决定“令人失望”，并希望加拿大成为下一个允许中国旅游团入境的国家之一。

中国于2010年首次核准前往加拿大团体旅游。

据了解，旅行社在为中国公民宣传和安排出国旅游时，会参考这份核准的目的地名单。目前名单上有138个国家。

联合国世界观光组织（UNWTO）数据显示，疫情爆发前，中国是全球最主要的出境旅客消费国。2019年中国观光客在出国旅游共计支出2550亿美元。

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