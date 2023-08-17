碧桂园在香港的股价暴跌超过18%

房地产业

中国 – 中国最大的房地产开发商之一碧桂园于2023年8月14日星期一股市暴跌。其股价单日下跌超过18%。 法国《费加罗报》17日报道，此次暴跌的根源在于该集团的债务，估计超过 1500 亿欧元。

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这个大型项目于 2016 年启动，耗资超过 1000 亿美元（910 亿欧元），旨在马来西亚南部创建“未来的智能绿色城市”。 七年后，该项目惨败。 虽然市中心的四个人工岛屿面积超过 30 平方公里，可容纳 70 万居民，但最终只有几千名居民来到森林城市居住。

当被问及时，参观者竟把只能绿色城市称之为“鬼城”。 据马来西亚《新海峡时报》报道，目前仅完成了 2万8,000 个住宅单元，90% 的企业被废弃。 目前四个岛屿中只有一个能够得到充分开发。

这种失败可能与房价有关，房价对于当地收入来说太高了。 法国国家电视台2台记者提到，平均价格为每平方米2800欧元，而马来西亚的平均工资不超过700欧元。 有些公寓的价格甚至超过一百万美元（915,000 欧元）。该项目的最初目标瞄准的是中国富人。 而这些潜在的顾客可能会因马来西亚当局相互矛盾的声明而感到沮丧。 事实上，马来西亚当局首先会禁止外国人在森林城市购买房产，然后改变主意最终批准，使得很多购买者不敢爽快购买。

尽管面临这些困难，碧桂园仍然相信自己开发的城市。 这家房地产巨头开设了两个高尔夫球场、两家豪华酒店、一所国际学校、一家工厂和一个水上乐园。 开发商进一步向新海峡时报保证，森林城市预计要到 2030 年才能完工。”他在 8 月初承认。 不过，最近的股市崩盘也应该会抑制昂贵的碧桂园项目。

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