美联社关注习近平在中国经济困难时的讲话

中国/习近平

中国领导人习近平在执政的共产党试图扭转日益严重的经济衰退之际发表的讲话中呼吁保持耐心，并告知中国人西方国家由于物质主义和“精神贫困”而“陷入越来越多的麻烦”。

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美联社今天报道，中国习近平呼吁在共产党试图扭转经济衰退之际保持耐心。

本周二的中国数据显示，尽管官方承诺支持陷入困境的企业家，但 7 月份消费者和工厂活动进一步减弱，几小时后，中共顶级理论期刊《求是》发表了习近平的讲话。

中国政府没有提供具有政治敏感性的年轻人失业率飙升的最新情况。

作为中国几十年来最强大的领导人，习近平呼吁中国“建设具有强大凝聚力的社会主义意识形态”，并着眼于改善中国14亿人民的教育、医疗保健和粮食供应的长期目标，而不是仅仅追求短期目标。长期物质财富。

自2012年掌权以来，习近平一直呼吁恢复执政党作为经济和社会领袖的地位，并自2012年掌权以来加强了对商业和社会的控制。随着成功的中国企业被迫转移业务，一些变革的成本不断上升。资金投入政治举措，包括处理器芯片开发。中国当局通过发起数据安全和反垄断打击行动，加强了对科技行业的控制，导致科技行业市值蒸发数十亿美元。

习近平在讲话中表示，“我们要保持历史性耐心，坚持稳中求进”。美联社说，《求是》杂志在习近平演讲数月后发表文字内容是很常见的。

截至6月份的三个月内，经济增速环比下滑至0.8%，低于1-3月的2.2%。这相当于3.2%的年增长率，这将是中国几十年来最弱的增长率之一。

6月份的一项调查发现，16岁至24岁城镇工人的失业率飙升至创纪录的21.3%。中国国家统计局本周表示，将在完善统计数据后发表最新信息。

中国政府还扩大了反间谍规则并加强了对信息的控制，这使得外国和私营公司不确定哪些活动可能被允许。

习近平强调“共同繁荣”，这是他重新启用的 20 世纪 50 年代党的口号。他呼吁缩小中国极少数精英和大多数贫困人口之间日益扩大的贫富差距，并“规范资本的健康发展”，但没有宣布任何新举措。习近平表示，“全体人民共同富裕”是“中国式现代化的本质特征，也是区别于西方现代化的本质特征”。据习近平说，西式现代化“追求资本利益最大化，而不是服务绝大多数人的利益”。

据美联社引述习近平批评西方说，“今天，西方国家的麻烦越来越大。”习近平说，“它们无法遏制资本的贪婪本性，无法解决物质主义和精神贫困等痼疾。”

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