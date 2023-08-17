路透社问：为什么中国不急于解决陷入困境的经济？

中国/经济

随着中国面临陷入长期停滞的风险以及威胁金融稳定的不断升级的房地产危机，人们越来越询问中国领导人为何不急于重振中国。

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为什么中国不急于解决陷入困境的经济？即使在一个以决策不透明和旷日持久而闻名的国家，投资者、分析师和外交官也指出，有迹象表明，北京方面似乎在采取必要的大胆政策来支撑陷入困境的疫情后复苏方面犹豫不决。

路透社说，这不仅仅是一个经济问题，也是一个地缘政治问题。

美国总统拜登上周因中国的经济弊病而称中国为“定时炸弹”。拜登说：“这不好，因为当坏人遇到问题时，他们就会做坏事。”那么为什么中国的反应如此不温不火呢？

一些中国观察人士认为，习近平主席对国家安全的关注正在限制并与经济努力背道而驰，吓跑了北京声称试图吸引的资金。

其他人则表示，共产党对可能将权力从国家转移到私营部门的措施根深蒂固的犹豫不决，而且政府中充斥着习近平的忠实拥护者，这可能会扼杀政策辩论并阻碍回应。

可以肯定的是，中国的改变可能需要时间，正如去年大部分时间里中国坚持维持对经济造成损害的清零限制措施所证明的那样，尽管世界其他地区已经开放。

中国过去曾及时表现出决心，全面应对2008-2009年全球金融危机期间的增长担忧和2015年的资本外流恐慌。重大政策变化往往也是精心策划的，12 月的经济会议通常是制定此类决议的场所。

经济学家表示，中国需要采取措施提振消费和商业信心，例如减税或政府资助的消费券，但他补充说，与之前的经济放缓不同，目前没有快速解决办法。

中国对一些批评进行了反击。中国外交部发言人汪文斌周三对媒体表示：“少数西方政客和媒体夸大、炒作中国经济复苏中存在的暂时问题。”汪文斌还说，“他们最终会被现实打脸。”

汪文斌发表此番言论之前，周二疲弱的经济活动数据引发了人们对中国经济正走向更严重、更长期的放缓的担忧。中国政府还暂停发布青年失业率数据，该数据已创下历史新高，分析人士称，这在一定程度上是监管部门对科技、教育、房地产和金融领域大雇主打压的表现。

国务院周四表示，将“优化”民营企业环境，加大吸引外资力度，但没有透露具体细节。官员们表示，私营部门占国内生产总值的 60%，占城镇就业的 80%。

但驻华外交官表示，官员呼吁投资与全面的国家安全打击行动之间的脱节日益严重，这削弱了商业信心。一个例子是最近的一项反间谍法，以及对一些外国咨询公司的突击搜查，这在外国商界引发了一波又一波的焦虑。

据一位外交官和另一位了解会议情况的消息人士透露，商务部于 7 月会见了外国企业，表示该法律为在中国经营的企业提供了保证，不应引起关注。两人均拒绝透露姓名。但这位外交官表示，这一保证只是凸显了政府和外国企业之间的“巨大认知差距”。

斯坦福大学中国经济与制度研究中心学者徐成钢表示，领导人没有急于采取措施提振私营部门信心，可能还有更深层的原因。“对中国共产党的长期恐惧是，如果资本主义和私营经济足够强大，政权可能会被推翻。”据他说，这种想法在习近平的领导下很明显，他在执政十年期间压制了异见，并在去年打破先例的第三个任期后为他的政府注入了忠诚的支持者。

本周可怕数据发布的第二天，党的官方刊物发表了习近平的讲话，他在讲话中警告西方资本主义经济模式。这份二月份发表的讲话没有提及结构性失衡或如何解决这些问题。徐成钢认为，“我们可能都必须长期忍受经济活力减弱的局面。”

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