中俄在太平洋举行联合海军演习

中俄军演

俄罗斯国防部周五表示，俄罗斯和中国正在太平洋进行联合海军演习，包括救援演习和打击空袭。法新社指出，过去十年，莫斯科和北京加强了军事关系。 自2022年2月俄罗斯军事干预乌克兰以来，这一合作有增无减。

2022年12月22日，中国军舰在东海参加了与俄罗斯的联合海军演习。

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据俄罗斯塔斯社公布的一段视频显示，有九艘大型舰艇编队航行，船员在甲板上立正。俄罗斯国防部表示：“两国海军官兵进行了反潜演习，击退了假象敌的空袭，进行了海上救援的演习，并完善了直升机在军舰甲板上的起降技术”； 并说：“俄罗斯海军和中国人民解放军海军的一支舰艇支队目前正在东海海域执行任务。”

军演的海域位于朝鲜半岛、日本、台湾和中国大陆之间。

中国国防部发言人吴谦周一曾表示，两国最近在“西太平洋和北太平洋海域”进行了演习。他强调说：“这次行动不针对任何第三方，也与当前国际和地区局势无关。”

中国国防部长李尚福本周在俄罗斯出席由俄罗斯国防部主办的第十一届莫斯科国际安全会议。

近年来，俄罗斯和中国举行了多次联合军事演习。今年 6月，两国在日本海和东海上空进行了联合空中巡逻，促使韩国部署战斗机以防万一。

法新社指出，莫斯科和北京的共同愿望是对抗他们眼中的美国霸权。中国呼吁尊重所有国家的领土完整，暗示包括乌克兰在内，但从未明确公开谴责俄罗斯在邻国乌克兰的军事行动。 同时，北京也有意在冲突中扮演调解人的角色。

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