中国/就业率

中共上海市委主管的上海报业集团旗下的英文网络媒体第六聲（英語：Sixth Tone）日前报道说，中国的有些大学生近日发现，在他们不知情的情况下，有人以他们的名义填写并签署了劳动合同。

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接受虚假工作，签订虚假劳动合同，这是中国学生为了获得文凭而不得不做的事情。法国的《国际信使报》介绍了第六聲的这篇报道，指出中国的一些大学强迫学生接受虚假工作，以达到就业配额。

多名学生向中国媒体第六聲反映了上述情况，湖南财政经济学院的一名学生披露说，她所在的学校 "以她的名义伪造了一份就业合同"，然后将其 "放到全国毕业生就业服务平台上"。不过，这位年轻学生成功地取消了合同。但她担心，这份与公务员签订的虚假协议留下的痕迹，将可能会影响她今后被录用的机会。其他一些学校的学生介绍说，学校管理层使用高压强迫学生签字。一些大学威胁说，如果学生拒绝，就收回他们的文凭。

根据中国官方数据，今年将有创纪录的 1160 万毕业生进入劳动力市场，比去年增加了 82 万人。报道说，中国国务院已推出一系列措施帮助毕业生就业，其中包括至少 100 万个实习机会。

但是，由于青年失业率屡创新高，就业数据造假的做法今年在高等院校中越来越普遍，这促使当局采取更有针对性的措施打击数据上报造假行为。

但是，鉴于毕业生就业率与大学的成绩评估和声誉密切相关，当局很难杜绝这种做法。自 2011 年起，教育部要求就业率连续两年低于 60% 的专业要被扣减招生名额甚至取消。有研究人员向记者表示，政府应该给高校更多的办学自主权。

在社交媒体上，很容易就能找到如何获得假就业证明的帖子。对此类证明的需求也导致了黑市的出现，淘宝等电子商务平台上的卖家以约 100 元（14 美元）的价格披露可提供假证明的公司。

中国统计部门8月15日宣布将停止公布年轻人就业统计数字，此举被外界旁边解读为是因体温太高而率掉温度表的行为，不过，看来，实际温度要比体温表上显示的数字高得多。

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