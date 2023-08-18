中国恒大传向美国申请破产保护 评论忧内房现破产潮甚至拖累银行

中国/恒大集团

受债务困扰至少两年的中国恒大集团，据报已向美国曼哈顿破产法院申请破产保护，以阻止债权人在它重组时于美国提起诉讼或扣押资产，恒大同时在其他地方进行重组交易。投资界估计，恒大事件将触发中国内地房产(「内房」)出现破产潮，至于会否影响内地银行业(「内银」)亦惹来关注。

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恒大未证实上述消息，但集团旗下在香港上市公司的股价已应声下跌。中午收市时，恒大物业股价下跌13.6%，报 0.57港元；恒大汽车下跌10.67%，报1.34港元。

恒大已于去年3月在港「停牌」(暂停交易)，停牌前收市报1.65港元(折合约 0.21美元)，只及最高价 30.05港元的5.5%。该公司至今仍未复牌，根据规定，香港交易所有权将已经连续停牌18个月的证券「除牌」(剥夺上市公司地位)，即该公司的「除牌」死线将于 9月20日届满。不少投资界人士估计，经申请破产保护令後，恒大将「复牌」(恢复上市)无望。

外电和美国媒体引述周四(17日)的法庭文件报道，恒大集团是根据美国破产法第15章申请破产保护，申请同时表明，该集团正寻求对香港丶开曼群岛和英属维京群岛进行重组谈判的认可。根据上述条款，美国破产法院若承认涉及外国的破产或重组程序，债权人不可起诉或扣押该公司在美国的资产。

文件指出，债权人将于下周三(23日)在香港就重组举行会议，并可能在下月首个星期获得香港和维京群岛法院的批准。公司建议在 9月20日举行破产保护听证会。

另外，恒大的关联公司天基控股亦根据第15章申请破产保护。

投资公司副总裁温钢城向传媒指出，恒大不是第一间，亦不会是惟一一间破产的公司，而现在提及的190亿港元债务应该只是境外的，未完全覆盖该公司约 3万亿港元债务，相信仍有其他内房股面对破产问题。他解释，恒大丶碧桂园丶远洋都「出事」，显示北京容许这些问题发生，以现时的中国经济情况看来，「出事」或「爆煲」的情况未停，乐观而言，情况会「以年计」地持续。

另一证券公司行政总裁蔺常念亦在网上节目指出，恒大虽不会发展成中国雷曼事件，但可能会触发内房破产潮，更不排除会拖累「内银」，因为个别银行向恒大借贷的款额均不低，例如恒大便欠中信银行国际近百亿元。若计及碧桂园丶佳兆业等内房均出现银根紧绌，再加上二丶三线公司的问题，内银难免面对压力。

公开资料显示，2021年9月，网上流传一份疑似恒大内银债主的名单，根据这份清单，恒大欠下十大内银「债主」1270亿人民币，头号债主民生银行被拖欠293亿元人民币。但有股民引述银行资料指出，恒大欠下民生银行的贷款不会超过115亿元。

根据美国有线新闻网络(CNN)报道，房地产曾是中国经济发展动力，一度占中国国内生产总值(GDP)的30%，但恒大这个中国销售额第二大的房地产开发商曾大量举债，在北京打压炒楼後，于 2021年出现债务违约，加上随後而至的房地产危机。恒大集团 7月报告透露，该公司在2021年和 22年共损失 810亿美元的股东资金；截至去年底，恒大的总债务高达 2.437万亿人民币(折合约 3400亿美元)，约占中国国内生产总值的 2%，使其年初提出的债务重组计划成为中国史上最大的。

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