中国投资者对信托公司拖欠付款愤而向中纪委等投诉

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中国一家领先影子银行信托产品的愤怒投资者已向监管机构以及中纪委发出投诉信，请求当局介入，因为这家中国大型信托公司未能支付数十种投资产品的款项。

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截至 2022 年底，中融国际信托管理着价值 1080 亿美元的资产，自上月底以来，已有数十种产品未能付款，这引发了人们的担忧，即经济放缓下，中国的金融体系可能面临长期房地产市场危机和迅速蔓延的风险。

根据发给中融的信函，中融欠款的投资者敦促新金融监管机构国家金融监督管理局（NFRA）和中国反腐败监督机构中央纪委（CCDI）进行干预。

根据发给NFRA的信函，自7月28日以来，中融至少有22种产品拖欠付款，未偿付金额约为1600亿元人民币至2000亿元人民币（219.6亿美元至274.3亿美元），涉及近3万名投资者。

据路透社周四稍早报道，其母公司中植企业集团向企业和广大公众筹集资金，据报道管理着 1,370 亿美元的资产。该集团已告诉投资者，由于面临流动性危机，需要调整债务。

在致NFRA的信函中，投资者要求中融提供违约产品的基础资产报告。传统上，它在房地产领域拥有相当大的敞口。但自 2021 年以来，该行业一直受到不断增长的债务和违约的困扰。

投资者还要求中融立即出具书面声明，说明情况以及何时可以偿还逾期产品。

投资者在给中纪委的信中抱怨中融管理层未能履行职责，给投资者造成巨大损失。

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