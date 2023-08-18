中国统战推“xizang”代替“Tibet”？

中国/西藏

中国有官方学者主张，“西藏”不应以“Tibet”为英文译名，而应改用汉语拼音的“Xizang”对内对外。而刚刚举办的第5届中国西藏旅游文化国际博览会6月在西藏首府拉萨揭幕时的会场舞台横幅上，英文的“Tibet已经被”Xizang“拼音所取代。

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据自由时报今天报道称，中国学者主张，“西藏”不应以“Tibet”为英文译名，而应改用汉语拼音的“Xizang”，以“重建”西藏地理范围有别于西方认知的“藏区”的媒体“形象”，至于西方能不能接受，“是他们自己的问题”。

该报引述香港《南华早报》17日消息，中共中央统战部“微信”帐号“统战新语”16日发表题为“‘西藏’的英译是‘Tibet’吗？”的观点文章，指称“西藏”在过去很长一段时间里被英译为“Tibet”，但在中国境外使用“Tibet”的大量语境里，被引申为不仅包括西藏自治区，还涵盖青海、四川、甘肃、云南4省的藏人州县，而此地理范围与“14世达赖集团”长期鼓吹建立的所谓“大藏区”高度重叠。

文章声称，近年来西藏许多城市使用汉语拼音“Xizang”的比例大幅上升，在中国对外报导西藏时，“Xizang”的用法也被大量采纳。在14日揭幕的第7届北京国际藏学研讨会上，哈尔滨工程大学马克思主义学院教授王林平声称，“Tibet”的错误概念由来已久，“严重误导”国际社会正确认识西藏地理范围，时至今日这种翻译仍被延续，对于纠正西方流传甚广的“西藏”地理概念极为不利。

据《南早》消息还说，自2019年以来，中共喉舌《人民日报》和鹰派党媒《环球时报》英文版，已使用“Xizang”取代“Tibet”；新华社和中国环球电视网（CGTN）也开始在英文说法使用“Xizang”。

消息说，不过，迄今并无任何一家官方媒体完全以“Xizang”取代“Tibet”，中国外交部的英文声明也并用两种译法。

该报引述台湾图博之友会会长周美里指出，英文“Tibet”的地理范围包括安多（现在的青海、部分甘肃及四川）、康（四川、部分云南、青海及甘肃），以及藏（即现今的西藏自治区，又名乌藏）。在历史上，“藏”都是指现在中国境内的“西藏自治区”，因此西藏一词系配合中国将Tibet的定义缩小为“藏”，而且以中原为中心的大汉沙文心态，称为“西部的藏”。

自由时报引述专家称，而“图博”则为Tibet的音译，即唐朝时期的“吐蕃”或“土博”，但由于吐蕃有土著或蕃人等歧视意味，因此现今将Tibet正名为“图博”或“图伯特”，一则摆脱中原大汉沙文主义，二则恢复包含藏、安多及康的实质领域，避免被中国继续矮化为仅有西藏自治区。

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