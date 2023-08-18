习近平下周出访南非出席金砖国家峰会

中国，金砖国家

第15届金砖国家峰会8月22至24日将在南非首都约翰内斯堡举行，中国外交部周五（8月18日）宣布，国家主席习近平下周将出席峰会并对南非进行国事访问。这是习近平今年继3月访问俄罗斯之后的第二次出访。

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法新社报道，非洲是西方国家、俄罗斯和中国间一个新的外交挑战，在非洲国家对乌俄冲突态度分歧背景下，各方正试图争夺对非洲的影响力。

这将是习近平自 2018 年后第二次访问南非，也是今年以来他的第二次出访。报道指习近平上任10年来共计出访42次，更有过一个月曾4度出国访问，相比之下，今年出访次数极少。

约翰内斯堡峰会是新冠疫情以来金砖五国领导人首次面对面会晤。南非外长本月初宣布，中国、巴西、印度和南非领导人及俄罗斯外长将出席此次主题为 "金砖国家与非洲 "的峰会，讨论议题将包括金砖五国成员扩大的可能，包括阿尔及利亚、埃及和埃塞俄比亚等几个非洲国家已表达希望加入的意愿。

阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德-特布恩今年 7 月访问中国，与习近平会面，双方表达希望加强战略沟通，发展全面战略伙伴关系的愿望。阿尔及利亚总统将中国称为“我们最重要的朋友”。

共有 69 个国家应邀出席在本次南非举行的峰会，包括所有的非洲国家。

金砖五国是指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个个主要新兴市场国家，最初于2006年9月第61屆联大期间在纽约成立时只有前四个国家，之后接纳南非为正式成员。

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