习近平金砖峰会之际广见非洲领导人

金砖峰会/中国/非洲/习近平

中国驻南非大使周五表示，中国国家主席习近平将于下周金砖国家峰会期间会见非洲国家元首，以“推动新时代中非合作”。

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据中国驻南非大使陈晓东在通报中表示，与非洲领导人见面会议将于下周四晚些时候举行，这是为期三天的峰会的最后一天。这一天被用来举办涉及 70 多个金砖国家“朋友”的活动，金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

下周二，习近平将在比勒陀利亚对南非总统拉马福萨进行国事访问，随后前往约翰内斯堡参加峰会，这将是他自 2013 年就任中国国家主席以来第五次访问南非。

中国与非洲领导人的互动在上个月在圣彼得堡举行的俄罗斯-非洲峰会之后展开，俄罗斯总统普京在峰会上会见了受邀出席的 54 个非洲国家中的 17 位非洲国家元首。

中国大使表示，习近平同非洲领导人将共同规划非洲就业、改善民生合作蓝图。这些举措符合非洲经济转型升级的需要。

路透社说，塞内加尔总统麦基·萨勒、中非合作论坛现任主席国、非盟主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼以及非洲八个区域经济共同体代表将出席。

目前尚不清楚有多少国家元首将出席8月22日至24日举行的金砖国家峰会，但南非官员表示已邀请70多名国家元首。

尽管中国一直在积极推动该组织的扩张，但金砖集团成员在新成员国的标准上存在分歧。

据波士顿大学称，2000年至2020年间，中国贷款机构（主要是国有银行）同意向非洲国家提供1600亿美元贷款，中国企业也在非洲大陆的采矿业上进行了大量投资。

消息说，2013年，习近平发起“一带一路”倡议，为发展中国家的基础设施建设提供资金支持后，贷款承诺猛增，但随后从2016年284亿美元的峰值大幅下降至2020年的19亿美元。

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